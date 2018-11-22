台北》人渣文本：一件事證明柯文哲與姚文智最大差異

台北市長候選人柯文哲。(圖／本報資料照，王英豪攝)

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中時電子報
/綜合報導

2018九合一選舉倒數48小時，進入白刃戰階段，各候選人都盡力做最後衝刺，無黨籍台北市長柯文哲昨深夜上網紅「館長」直播專訪，另外，民進黨台北市候選人姚文智昨(21日)晚在圓山舉辦造勢活動，對此，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航就分析了這次選舉柯、姚兩人最大的差異。

姚文智昨晚赴圓山造勢時致詞提到，有一位議員「年輕漂漂亮亮的」，在陳菊講話的時候偷偷走掉，現場有媒體也發現，姚文智講此話時，高嘉瑜又剛好不在台上，高嘉瑜對此也無奈回應，姚批她的時候，她正好去洗手間，她也低調回應「放下仇恨、團結加油」，希望姚文智繼續加油，高嘉瑜回應也被網友讚翻，直呼兩人氣度高下立判。

周偉航今在臉書表示，姚文智造勢把所有同黨候選人叫來，還暗酸同黨的漂亮女議員候選人高嘉瑜，周直言大家只記得記得姚文智心眼小，還嗆高嘉瑜，反觀柯文哲一樣是面對選舉，卻努力掃街拜票爭取支持，兩人實在差異很大。

周偉航表示，反觀館長和柯文哲直播，館長力拱柯文哲，內容雖然較無趣，但也創下近百萬的點閱率，做到了真正的助選，館長自己投票權應該不在台北，他就把自己的人馬全部叫出來，讓柯文哲直接帶走。這就是所謂的拼場子、站台，也不用講什麼，讓自己的人馬知道你支持他就好。

他總結認為，從兩人參選以來的所做作為可以得知，「草包是吧？誰才是草包中的草包？」。

(中時電子報)

文章來源：人渣文本臉書

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