台北》柯P內湖掃街 被嗆「為什麼說貪婪老人」

台北市長柯文哲（左三）22日前往內湖五分街市場掃街，民眾送上「菜頭」祝柯P高票當選。（張立勳攝）

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台北市長柯文哲22日到內湖掃街，雖然受到不少攤販歡迎，但也有民眾嗆聲。（張立勳攝）

台北市長柯文哲22日早上前往內湖五分街市場掃街拜票，雖然有不少攤販、民眾搶著跟柯P合照，不過，對於砍敬老禮金的嗆聲情況仍如影隨形，甚至有人大罵「為什麼要說我們是貪婪老人？」，不過，由於柯被多名便衣員警包圍，只要有民眾不滿大喊，隨即就被阻擋，競選團隊也有人馬上向前與抗議民眾溝通。

柯文哲今天首個行程前往內湖五分街市場，由議員候選人黃珊珊陪同掃街，有許多攤販和購物民眾搶著跟柯P合照，還送上粽子、肉包、鳳梨、「菜頭」祝柯P高票當選，有民眾發現柯文哲身穿寫著「市長阿北」卻不是柯文哲的背心制服，感到相當有趣，柯也展現醫師本色，看見有婦人戴眼罩，主動關心起病情。

不過，拜票途中仍有民眾抗議柯P砍敬老禮金，直呼還我敬老金、落選，還有一名阿嬤抱怨，她2014年是支持柯文哲，沒想到卻把1500元敬老金刪掉，1500元雖然不是很多錢，但因為她要獨自扶養孫子，1500元也是4天的買菜錢，這次她要改投國民黨市長候選人丁守中。

雖然拜票過程有民眾抗議，但柯P隨行員警只要見嗆聲民眾，就會阻擋開來不讓民眾接近柯，競選團隊也有人會向抗議民眾溝通。

(中時 )

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