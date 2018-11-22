嘉義》吳芳銘喊棄保 承諾上任不讓5等親進縣府

無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘承諾當選後，不會有任何政黨和派系的包袱、不會有自己5等親內親屬在縣府工作。（呂妍庭攝）

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無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘22日提出「跨黨人才，聯合執政」主張，爭取中間和泛藍綠選民認同。（呂妍庭攝）

無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘22日喊出棄保，指他所提出「棄暗投銘」策略已發酵，不只綠營支持者內部有矛盾，藍營人士也倒戈相挺，顯見多數人已對派系把持感到厭惡，所以他特別提出「跨黨人才，聯合執政」主張，承諾當選後，不會有任何政黨和派系的包袱、不會有自己5等親內親屬在縣府工作，「只問能力，不問藍綠」，為縣民創造最大的福利。

吳芳銘利用政治氣氛，一路主打「打破明文規定」，激發選民認同，更順勢提出「拒1投2，棄暗投銘」，吳芳銘今指此策略已發酵，不止綠營猛力護盤，背後操盤手到處施壓支持者，顯示選情危急，四處強勢滅火，卻引起更大反彈，藍營人士也紛倒戈相挺。

吳芳銘指嘉縣政治發展停滯不前，就是因為派系的勢力壟斷政治資源，好的人才若沒有背景就難以出頭，而人才才是縣政的競爭力，和嘉義發展的資本，用專業解決問題，嘉義才能大進步，擺脫老苦窮的命運。

為讓派系霸權跛腳，吳芳銘提出「跨黨人才，聯合執政」主張，希望破除以往派系用利益交換忠誠，沒有是非的處境，不再讓優秀人才一出頭就面臨如打地鼠般打壓的狀況，強調他會落實施政品質保證，用人唯才，所以上任後將組成跨黨執政團隊，以解決問題為核心任務，共同為嘉義縣來努力。

(中時 )

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