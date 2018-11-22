台中》明年元旦起免費看花博盧秀燕宣示.林佳龍陣營：騙選票

國民黨台中市長候選人盧秀燕(中)22日在屯區進行車隊掃街，爭取選民支持。(林欣儀攝)

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選舉倒數2天，國民黨台中市長候選人盧秀燕鎖定屯區，一早就從大里競選總部出發，將進行車隊掃街拜票，對於民進黨對手在社群團體中指「盧到海線買票」情事，盧秀燕表示，很痛心選前仍有奧步出現，已委託國民黨台中市黨部處理。民進黨候選人林佳龍競選總部發言人林尚賢則呼籲檢調儘速釐清。

盧秀燕穿上天藍色外套，站在戰車上、向沿途民眾揮手並比出「OK」手勢，對於被指賄選，盧秀燕上午不願多表示意見，只說，很痛心、已交由黨部處理。

盧秀燕並於選戰倒數2天做重大宣布，她表示，因市長就職日是12月25日，若順利當選市長，將從明年元旦開始執行台中市民用身分證免費看花博，且不限次數、日期，至於非台中市民的外縣市民眾與外籍人士則須收費。

盧秀燕也提到與高雄市長候選人韓國瑜未來將針對空汙治理進行合作，她說，高雄空汙本就嚴重，但中南部供電給北部後，不但造成中部空汙、也讓高雄空汙雪上加霜，她與韓國瑜除私下進行管制空汙意見交換，未來在政策面、執行面都會聯手，最近臉書也將有兩人針對空汙治理的敲敲話。

民進黨台中市長候選人林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，「元旦開始花博全面免費」就如同韓國瑜的「愛情摩天輪」跟「開採太平島石油」政見一樣，屢屢被打臉，但又屢屢被提出，「元旦開始花博全面免費」就是「台中版愛情摩天輪」，無非是騙票，明顯是謊言。

此外，盧秀燕陣營將於23日晚間，在台中市河南路三段、市政北二路口的農田水利會空地舉辦「贏回台中」選前之夜活動，她說，當晚活動盛大，六都候選人也將會合體，但要如何合體？請民眾拭目以待。

(中時 )

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