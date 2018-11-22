民進黨若席次少黨主席是否下台 洪耀福：蔡總統是勇於負責的人

民進黨秘書長洪耀福22日召開「線上晚會in the house：選前總複習」記者會，呼籲選民踴躍投票。對於有人要求洪下台，他則回應，我一直在台下，沒有下台的問題。(鄧博仁攝)

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九合一選舉僅剩兩天就要投票，民進黨秘書長洪耀福今天被問到，若民進黨縣市長席次減少，身兼黨主席的蔡英文總統是否負責辭去黨主席一事時表示，「總統是勇於負責的人，大家都很清楚她的個性，不用在這裡承諾。」

此外， 對於民進黨席次恐減少？洪耀福說，今年選舉對於民進黨總體比較困難選戰，這他們都清楚，至於席次增減，等選民投票完再來看，這一點不需要預估、判斷。

民進黨秘書長洪耀福今天接受電台專訪時提到，民進黨這次選舉結果不會太差？上午洪耀福在民進黨召開「選前總複習」記者會時，媒體詢問，什麼叫做部會太差？是保住現有的還是？

洪耀福說，最後階段不要去談論有多少席次，民進黨每個縣市的候選人、黨公職都在認真競選，也務實、負責提出很多政見，這場選舉經過努力，選民都看到民進黨認真負責的一面，民進黨就爭取最後勝利，這是對於自己的要求。

談到選情，洪耀福說，今年很多選舉、很多縣市在選情上都蠻膠著、拉鋸的，這狀況很難講誰輸誰贏，這麼武斷並不是那麼客觀；最後，他認為，對於新北市長候選人蘇貞昌選舉能量是有信心的，蘇展現了選舉能量，再加上辯論事情的發酵，新北市民應該很清楚，一個政治人物連上台、面對鏡頭前對手，把市政理念講清楚，沒有這樣基本膽式以及對市民尊重，是否夠格擔任新北市長，選民應該很清楚。

面對「韓流」，民進黨高雄市長選情不會輸？他說，從上周wecare的遊行，很多高雄市民站出來了挺高雄，將近十萬個高雄人扶老攜幼，所以對於高雄人智慧很有信心，「對於高雄的狀況，已經比較穩定了。」

談到選後責任歸屬？洪耀福說，民進黨有傳統不只秘書長下台、黨主席下台，至於次數、有無底線，蔡英文總統是否負責辭去黨主席，總統是勇於負責的人，大家都很清楚蔡個性，不用在這裡承諾。今年選舉是黨在負責，黨要負最多責任，他作為秘書長，負責全國各地選戰，他是勇於負責的人，週六打選戰打完，尊重人民決定，既然是民主國家，就要尊重人民決定，之後再來看選後情勢，做一個妥適安排。

年底選舉僅剩2天，民進黨秘書長洪耀福今接受廣播節目專訪表示，「所有選舉都我負責」。洪耀福表示，選舉本來就是黨的事務，這幾年本來就是他負責黨的工作。主持人追問，「難道不管選得多差，主席都不必負責？」洪耀福說表示，「其實不會啦，民進黨這次選得不會太差」。

(中時 )

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