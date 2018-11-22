台北》各行各業開記者會相挺國策顧問也在列 柯P激動哽咽：感激涕零

2018年11月22日 11:39 中時 張潼

台北市工會、公會近百位代表今早舉辦「各行各業挺柯P」記者會，市長柯文哲出席致詞時除細數自己的施政表現，也一度激動哽咽、清清喉嚨才接著說，大家願意出席支持他，讓他覺得感激涕零。

另外，引發關注的是，此次與會名單中，赫見中華民國電器商業同業公會全聯會理事長廖全平、中華民國工業區廠商聯合總會總會長秦嘉鴻、台灣扶輪聯誼總會總會長陳茂仁，3人都是國策顧問。

秦嘉鴻致詞時表示，他已經80多歲了，還能各國跑，都是台大醫院照顧他的身體；其次，他不屬於哪一個政黨，但很注意柯文哲這4年的工作表現，包括內科2.0，或者東西區門戶計畫、招商、給年輕人有創業機制等，都非常肯定柯的處事風格；第三，柯不會把人民交付給他的錢亂花，這點也是受到大家肯定。

秦嘉鴻還以台語俗諺說「起厝起一半，師傅不要換」，這4年柯文哲奠定很多好基礎與計畫，無論是都更、雙子星等BOT案、五大案等，希望大家能讓這些計畫一一實現、完成。

對於3人具有國策顧問身分，甚至曾參加綠營候選人姚文智百工百業後援會，選前卻改支持柯，是否有助於棄保？柯文哲會前受訪時表示，不用想那麼多啦，人活在世上不是只有政黨，有親戚、朋友、同事，甚至理念相同、同個教會的，人還是理智的動物，按照他思維選擇對社會最有利的方式，或他喜歡的方式，就這樣而已啊，也不要用意識形態畫分，跳過來跳過去都有。

(中時 )