台中》服務接棒溫情催票 林學冠母林張久美發表新書

2018年11月22日 12:20 中時 馮惠宜

昔日受林張久美幫助的王怡丁道出自己受林張久美幫助的過往，也全力力挺林學冠接棒。（馮惠宜攝）

東南區市議員候選人林學冠帶著媽媽林張久美一起在競選總部舉辦林張久美新書發表會，和風慈善會創會者林天化說出79年積善里受颱風淹水嚴重，最後是林張久美協助請來軍方幫忙清汙泥。（馮惠宜攝）

「在阿媽逐漸忘記前，我也把她的故事。」16歲高中生黃欣姷為阿嬤：老議員林張久美寫了一本書紀錄她的生命故事，22日在台中市東南區市議員候選人林學冠競選總部發表，林家三代一起在最後衝刺時刻為林學冠感性催票，一起向東南區選民傳達「服務不能斷」的理念。

林張久美在台中市東南區擔任12年議員，之後二女兒林珮樂、大女兒林珮涵陸續接棒，4年前林珮涵以高票落選，被兒女們視為「服務狂人」的林張久美深覺得對不起多年來服務的鄉親，出現嚴重的失智症狀，很多事都不記得的她，直至現在仍堅持服務選民，此次由其獨子林學冠接棒參選，盼能傳承母親熱情服務鄉里的精神。

其孫女黃心姷今年初為幫阿嬤記住他生命中的美好故事，開始透過喝咖啡和阿嬤聊是非的片刻逐漸回到昔日的光陰，再透過阿姨、舅舅們一起補齊記憶，終於完成了紀錄阿嬤一生的「MEMORY BOX」獻給阿嬤。

林學冠22日上午帶著媽媽林張久美、姐姐林珮涵、林珮樂以及黃心姷一起舉辦溫馨的咖啡時光，更邀請過去受林張久美幫助的王阿姨、甘蔗嫂、天化一起道出昔日林張久美服務的片斷，場面溫馨。

以無黨籍身分參選的林學冠也哽咽表示，四年前姐姐林珮涵高票落選，媽媽突然不會說話、記憶力也變差，而媽媽一生就是為了「服務」而活，身為家中唯一的男孩子，他決定接下繼續做好選民服務這個重擔，也希望鄉親給他一個機會繼續服務東南區選民，幫他完成媽媽的願望。

(中時 )