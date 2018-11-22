「Golden cup國際調酒大賽」大成商工奪金

雲林大成商工在國際調酒大賽中表現十分亮眼。（許素惠攝）

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雲林縣大成商工餐飲科參加中華民國國際調酒協會的盛事「Golden cup國際調酒大賽」，勇奪1金3銅5佳作，全校師生欣喜若狂，校長賴信成勉勵選手再接再厲，為校爭光。

Golden cup國際調酒大賽已經22屆，是台灣調酒選手相當重視的一場國際賽事，今年有來自27國世界頂尖調酒師近千人參加，互相觀摩切磋技能。

大成商工參與組別包括金爵獎高中職國產傳統組、第七屆CoCo都可無酒精創意調飲組、托盤競賽、咖啡雕花競賽。

賴信成表示，金爵獎競賽方式將全部採取國際調酒比賽標準，在傳統調酒競賽部分，選手進入決賽時須以1分鐘英文介紹創造酒的理念，將納入評分標準。

賴信成說，為準備兩年一度的調酒界盛事「金爵獎國際調酒比賽」，接待禮賓社暑假就不間斷的密集練習，在老師王思汎、楊聖豪的指導下，時常在深夜還看到接待禮賓社社團教室中苦勤練習。

王思汎表示，吳憲穎此次「百梨寒天」作品，是以新鮮鳳梨汁為主軸，融入味道濃郁的新鮮百香果，調配比率適當也讓評審都覺得訝異，因此獲得高分，更獲得業界Coco評審團肯定榮獲全國冠軍，也得到最高額獎金2萬元。

接待禮賓社國際調酒賽事中，高中職國產酒林芷芊拿下銅牌、許浚誠、林辰俞、洪綾薇佳作；另外，創意造型馬拉松托盤組林辰俞、劉冠宏拿下銅牌；高中職雙人托盤組陳楷崴及李詠瑜分獲佳作；咖啡立體雕花組銅珮瑄佳作。

(中時 )

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