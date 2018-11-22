MLB》一開始極度抗拒動刀！大谷翔平談肘傷透露心聲

2018年11月22日 11:45 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

大谷翔平加盟天使隊時，在大聯盟掀起「二刀流旋風」，不過季中他受右肘傷勢影響無法繼續投球，今天（22日）他在日本記者會上談到傷勢時表示，雖一度很抗拒，「不過這個手術是必須的，我很慶幸有這麼做。」

大谷翔平本季以二刀流身份開啟大聯盟生涯，無奈球季中卻受到右肘傷勢困擾，「投手大谷」提前關機，球隊賽程一結束，他就立刻接受手術，目前正積極復健，期待早日回到球場。

昨天大谷翔平從美國返回日本，對於自己的傷勢，他透露得知得動刀的當下心情，「其實我一開始很抗拒動手術，但我知道以長遠來看，這是對我最好的方式，現在我必須要說，很慶幸有做這個手術。」

回到日本的首場記者會，大谷翔平被各種問題包圍，從他的傷勢到東京奧運再蔓延到回日本最想吃的食物。「我想吃好吃的壽司。」他這麼回答，「其實我並沒有特別想做的事，現在我只專注在復健上面，也希望自己可以集中所有心力做這件事。」

大谷翔平透露，術後1個月完全不能使用右手，目前在右手尚未完全康復的狀態，他仍持續進行體能、核心肌群等右手負荷量較小的訓練。

雖未能以雙刀流身份度過完整球季，不過大谷翔平第一個大聯盟球季就刷新不少紀錄，還收下美聯新人王獎項，他表示：「對我而言，這是豐收的一季，每一天我都很享受，回頭來看這一年，這是一個很棒的球季。」

(中時電子報)