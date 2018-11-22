台北》民進黨北市選舉鬧家變 洪耀福：要我下台 我沒上台過啊!

2018年11月22日 12:18 中時 曾薏蘋 、 鄧博仁

九合一選舉進入倒數，民進黨台北市長選情卻鬧自家紛爭，候選人姚文智支持者要民進黨秘書長洪耀福下台；洪耀福今表示，「要我下台，我一直在台下，沒有上台過啊！」

至於民進黨台北市長選情，洪耀福說，當然是一個三強鼎立局面，比較難評估，這跟宜蘭、新竹縣、嘉義市差不多，很多縣市都是三強鼎立，狀況複雜，很難去論斷誰輸誰贏，這裡在一次呼籲支持者，台北市一定要堅定支持姚文智。

被問到「棄姚保柯」傳聞不斷；他說，棄保工作超出他經驗及能力，這不是開電燈就亮、關燈就暗，選民有自主性、看法，中央黨會亂棄誰保誰嗎？不會這樣做，坦白講，這是假議題。

洪耀福今早接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪時，面對主持人詢問，這次台北市長選舉，黨替台北市長候選人姚文智辦很多場活動，包括六場分區造勢、百工百業、昨天的「顧台灣」造勢晚會也是；蔡英文一而再再而三到台北市助講，賴清德昨趕行程，黨中央也一直拜託請他一定要到台北來，「怎麼會有人說我們會放棄姚文智？」

他說，姚文智反敗為勝的可能性「不是沒有」、「當然有我們才會這麼認真」，至於台北市基本盤是否已經回歸，洪耀福說，不只是基本盤，姚文智個人的形象、論述能力、市政準備、政見訴求，應該可以拉到很多中間選民，怎麼會說民進黨只有基本盤？

至於姚文智這多次埋怨黨中央輔選不夠用力，洪耀福說，「叫我下台很奇怪，因為我從來沒上台，怎麼下台？我是黨工」，在台上演講是候選人，我們就把台下工作做好，把台上榮耀留給候選人，這是黨工的基本要求。

他說，他替民進黨抬轎將近30年，深知坐轎人有坐轎人的壓力，抬轎人有抬轎人的辛苦，彼此需要更多體諒。

至於台北市副市長陳景峻為台北市長柯文哲站台，黨選前是否處理？他說，陳景峻違紀助選的事情，任何黨員都不得違紀助選，但黨員身份不同，有些歸中央黨部、有些一般黨員，陳屬於一般黨員，管轄權在新北市黨部，當天他已請組織部主任向姚文智說明，程序姚很清楚，就像宣判犯罪定義，要有偵查、起訴、法院定讞，黨有一定的程序在處理，已經向姚文智說明清楚，也非常理解。

他強調，目前看起來，新北市黨部已接到檢舉，尊重新北市黨部程序。

(中時 )