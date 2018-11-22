黨產會選前出版文獻批國民黨 唐德明：民眾看破老招！

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旺報

黨產會在選前四天，將《黨產研究》別冊–檔案選輯上網公告。國民黨文傳會代理主委唐德明22日指出，黨產會前委員林雨蒼在PTT及臉書上宣傳。黨產會發言人還特別說這與選舉無關，叫大家不要想太多。「但這種選前助選求表現，還想撇清的司馬昭之心，簡直就是輕視人民智商，把人民當白痴！」

唐德明指，黨產會的作為一點都不令人意外，因為民進黨掩護執政無能的招數永遠只有兩招：一招是把責任推給中共打壓，這次選舉的新名詞就叫做「境外勢力」：另外一招就是把一切責任推給國民黨，即便完全執政了，這次選舉仍然大言不慚說國民黨是「擋擋黨」。

他認為，民主選舉就是要檢視執政者的執政成績，不好就換人。但民進黨執政無能，拿不出絲毫政績，因此只好靠老招，如果民進黨沒有了這兩招，不但不會執政了，更是連選舉都不會選了。

唐德明表示，「選前靠著丟出這些老黃曆的資料，就以為可以掩飾執政無能的事實，就以為可以阻擋民心思變的洪流，甚至天真的以為，人民會相信民進黨靠著鬥爭國民黨，就可以讓人民過好日子嗎？民進黨的老招，其實早就被台灣人民看破手腳了。」

唐德明認為，黨產會的功能，除了鬥爭清算國民黨之外，就只剩下花盡心思籌備這些自以為是的選前大絕招了。「事實上，老狗玩不出新把戲，台灣人民早就看穿，不願意再被民進黨騙了，想要再拿這些幾十年前的舊資料翻炒選情，以為這樣就能夠遮掩一意孤行，吃相難看的執政成績？這真是太天真了。」

(旺報 )

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