NBA》重返克利夫蘭 詹姆斯帶著勝利離開

2018年11月22日 11:56 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

有球迷自製海報謝謝詹姆斯。(美聯社)

今天是「詹皇」詹姆斯穿上湖人隊球衣後，第一次回到家鄉克利夫蘭比賽，賽前球迷們給他溫暖的歡呼，不過正式比賽時，只要詹姆斯罰球時，球迷還是會不遺餘力干擾已經不是騎士隊球員的他，終場「詹皇」帶領紫金大軍109：105收下本季第10勝。

本戰直到第4節都還不知道勝負誰屬，湖人隊曾91：99落後，在靠著一波11比0攻勢超前，騎士隊歐斯曼雖以一記三分球追平，但湖人隊又是連得5分要回領先，並邁向勝利。

Just a Kid from Akron 👑🏠 pic.twitter.com/mzWQI3ujH3 — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2018年11月22日

詹姆斯全場攻下32分、14籃板、7助攻，可以看得出來他和克利夫蘭仍相當友好，比賽結束時和騎士球員一一問候，還和崔斯坦湯普森來個他倆才知道動作的擊掌，接受場邊訪問時他說，自己在場上就是全力以赴，努力當個楷模，回到克利夫蘭比賽對他意義很重大，很感謝所有人對他的好。

效力過湖人隊的騎士後衛克拉克森以替補身分攻下全隊次高20分，並傳出5次助攻，同樣賽後也是跟詹姆斯有說有笑。

(中時電子報)