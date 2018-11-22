高雄》高雄清晨傳氣爆聲！ 網友幫民進黨做三點神回覆

2018年11月22日 11:56 中時電子報 邱文秀

台電公司位於高雄巿光復三街的人孔蓋22日凌晨近5時爆開，造成當地62戶停電。（曹明正翻攝）

台電公司位於高雄巿光復三街的人孔蓋22日凌晨近5時爆開，造成當地62戶停電。（曹明正翻攝）

高雄市光復三街今晨傳出氣爆聲響，民眾察看發現一處人孔蓋炸開還不斷冒白煙，還將周遭柏油路也炸翻，碎石造成一旁的雙B車輛前保桿受損，當地並有62戶停電，嚇壞附近民眾，初步了解是台電設備爆炸。PTT鄉民根據他對過去高雄市府及民進黨的了解，幫忙做了三點回覆。網友笑稱「你東廠系?」

台電公司位於高雄巿光復三街的人孔蓋22日凌晨近5時突然傳出爆開，不僅柏油路面炸開，碎石也波及一旁的雙B跑車，台電公司調查，應為埋在地層的低壓導線燒壞，造成當地62戶停電，已在清晨近7時完成復電。

PTT鄉民YumingHuang綜合以往高雄市府的回應，以及對民進黨的了解，幫忙做出三點神回覆:「1.這次人孔蓋亂飛的事件，打破了韓國瑜的謊言。請問韓國瑜現在有什麼臉說高雄又老又窮？又老又窮的城市人孔蓋亂飛，有辦法打到BMW的跑車嗎？頂多打到March跟Toyota吧！可見連老天爺都看不下去用這人孔蓋打臉韓國瑜，請韓國瑜為說謊道歉，並立即退選！

2.目前事件起因不明，但這麼多媒體直接使用氣爆，這種傷害高雄市民情感的字眼。我們很遺憾，小英總統說的是真的，中共的魔手已經深入到媒體裡，企圖用這種卑劣的方式，分化我們民主自由的台灣。在此嚴正譴責中共，不要再用這種假新聞假消息企圖影響台灣選舉！

3.我們回去查找了公文（要選舉了找得比較快）發現這個人孔蓋跟他下面的管線，是24年前（現在要再加4年？）吳敦義當市長時，就已經弄好放在那邊了。請問國民黨這接近30年，對這人孔蓋跟管線不聞不問，對的起高雄的市民嗎？這不就是重北輕南嗎？這次選舉，請用選票唾棄國民黨，投給代表自由民主進步的民進黨！

大致應該是這樣，其他可能是代理市長表示最近才知道人孔蓋會亂飛（吳宏謀表示：..）還是這個人孔蓋沒有台灣價值之類的。」

網友看完留言「如果真的拿第三點出來 我看民進黨真的不用選了」、「可以 你錄取了 明天來民進黨黨部上班」、「其實你真的是高雄市政府的公務員 對吧」、「三立表示：今天就來上班」、「Dpp:千錯萬錯都是kmt/中共的陰謀」、「這三點都好中肯，原po應該可以獲得無條件錄取廠工的殊榮」、「哇靠，你東廠系?」、「廠工八股文體」。

(中時電子報)