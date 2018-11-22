《全台最速報》韓國瑜妻李佳芬拜票颳旋風 攤商相挺喊凍蒜

韓國瑜妻李佳芬拜票颳旋風 攤商相挺喊凍蒜

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中時電子報
綜合報導

◎韓國瑜妻李佳芬拜票颳旋風 攤商相挺喊凍蒜

選戰倒數2天，國民黨高雄市長候選人韓國瑜妻子李佳芬今（22）日6時天未亮，前進十全果菜市場掃街拜票，受到攤商、民眾熱烈支持，送上菜頭、鳳梨、蒜頭等祝福「凍蒜」，過程中7旬老嫗不捨韓國瑜遭抹黑而心疼落淚，也有攤商趁機陳情，希望改善果菜市場窘境及興建停車場。

◎搶攻三蘆綠票倉 侯友宜籲選民風雨無阻投票

風雨生信心，國民黨新北市長候選人侯友宜一早再度深入綠營票倉蘆洲市場拜票，侯友宜表示，4年前許多民眾沒有出門投票，國民黨差一點就輸掉了，距選戰倒數不到36小時，鼓勵市民即使當天下著大雨，也務必風雨無阻出門投票。

◎倒數48小時衝刺 朱立倫頂細雨陪楊文科掃街

距離投票日僅剩48小時，國民黨新竹縣長候選人楊文科請來新北市長朱立倫陪同掃街拜票，22日一大早兩人頂的寒風細雨，從楊文科竹北競選總部出發，要在大竹北地區掃街拜票，全力衝刺最後1哩路，不少支持者騎著機車沿路跟隨，車隊陣仗浩大。

◎高雄清晨氣爆聲 疑台電設備燒損炸翻人孔蓋

台電公司位於高雄巿光復三街的人孔蓋22日凌晨近5時突然傳出爆開，不僅柏油路面炸開，碎石也波及一旁的雙B跑車，台電公司調查，應為埋在地層的低壓導線燒壞，造成當地62戶停電，已在清晨近7時完成復電。

(中時電子報)

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