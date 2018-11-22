國際賽成績平均前5名 教長勉選手：科學探索必會經歷失敗

2018年11月22日 12:14 中時 林志成

今年我國參加亞太數學、亞洲物理、國際數學、物理、化學、生物、地球科學及資訊奧林匹亞競賽，除國際資訊按往例無國際排名外，國際物理及國際化學、國際生物及國際地球科學近3年國際平均排名均在前5名，成績卓越。

為嘉勉這些優秀選手，教育部今天上午在國立台灣科學教育館舉行頒獎典禮，肯定所有獲獎學生、指導教授、高中輔導教師及助教之辛勞；之後，副總統陳建仁下午在總統府接見各科競賽獲獎學生及指導教授代表。

今天在科教館的頒獎典禮，由國際地球科學奧賽選手表演扯鈴揭開序幕，但發生了幾次失誤。教育部長葉俊榮表示，科學的探求就像扯鈴一樣，必定會歷經很多的失敗，成功的科學家不只需要知識，也要具備科學精神和態度

葉俊榮勉勵得獎選手，亞太及國際奧林匹亞科學競賽提供一個台子，讓青年學生站上來後，更能展現出自己的實力。不過他也強調，「獲獎不是終點，而是起點。」

教育部表示，今年各科競賽初選階段總計有8624名高中學生報名參加，再經由複選及選訓營階段共選訓計45名國手。今年度各項競賽，無論在國際排名及獲得獎牌數方面，均有優異表現。

國際排名部分，由伊朗主辦的第29屆國際生物奧林匹亞競賽，在68個參賽國、計269名學生中，我國4名代表參賽學生，勇奪4金，國際排名第一；值得一提的是，今年我國唯一一位參加國際賽的女學生高雄中學盧貞宇更榮獲個人世界排名第7名，該生亦於2015年及2016年分別獲得國際國中科學奧林匹亞競賽及國際化學奧林匹亞競賽金牌。

獲獎牌數部分，今年我國計選派27位學生代表參加國際數學、物理、化學、生物、資訊及地球科學奧林匹亞競賽，分赴羅馬尼亞、葡萄牙、斯洛伐克、捷克、伊朗、日本及泰國參賽，共獲得14面金牌、10面銀牌及3面銅牌，參賽學生成績豐碩。

另外我國選派18位學生參加亞太數學及亞洲物理奧林匹亞競賽，共計榮獲5面金牌、3面銀牌、7面銅牌及3面榮譽獎。我國自1991年參加亞太數學起逐年參與各項國際數理學科競賽迄今，總計獲得362金、341銀、234銅及114面榮譽獎。

(中時 )