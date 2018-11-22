D＆G涉辱華 華人湧米蘭總部抗議 多間網購平台下架商品

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中時
林勁傑

義大利時裝品牌Dolce & Gabbana（D&G）捲入辱中風波，原定昨在上海舉行的大型時裝秀，最終遭到眾多獲邀出席的大陸明星抵制而臨時取消。

D&G在今凌晨再發聲明，稱「發生的一切是不幸」，但未有為事件道歉。風波至今愈演愈烈，大陸各大電商平台據報正陸續將D&G的商品下架，D&G在義大利米蘭的總部更開始有華人聚集抗議。

D&G在最新的聲明中稱，上海的時裝秀是「帶著我們，以及喜歡Dolce & Gabbana的人對中國的愛和激情來創作的活動」，又稱「今天發生的事情對我們來說十分不幸，對夜以繼日籌備此活動的工作人員來說也是一樣」。聲明在最後稱「我們想從心底裡對朋友和消費者表示感謝」。

不過，辱中風波並未就此止息。有陸媒報導，京東商城上D&G京東自營專區的商品已開始下架，天貓國際及淘寶網亦有部分網店表明不會出售D&G任何的商品並會將其下架，其他諸如洋碼頭、小紅書、蘇寧、網易考拉等網購平台，更全面下架所有D&G的商品。

另外，有陸媒重提D&G在去年4月發布的「DGLovesChina」宣傳短片及時裝照片，批評其未有吸取教訓，一錯再錯。「DGLovesChina」內容是模特兒到天安門、長城等北京市著名地標，並與計程車司機、大媽等各式各樣的路人合照，以求營造出日常且反差的效果。未料最終效果卻惹人反感，意境亦有歧義，涉嫌矮化大陸。

(中時 )

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