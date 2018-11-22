雲林》豐年社長輩請辭事件 李進勇：這樣的事件是干擾

2018年11月22日 12:26 中時 周麗蘭 、 姚志平

國民黨立法院黨團副書記長柯志恩（左起）、黨團書記長曾銘宗、張麗善競選發言人周柏吟22日舉行「剷除異己！東廠就在農委會，不顧農民只顧選舉」記者會。（姚志平攝）

針對豐年社長汪文豪為斗南鎮農會出書而遭逼退事件，錄音帶中農委會副主委李退之提及這一年來幫雲林縣擦很多屁股，雲林縣長李進勇22日表示，這樣的事件是干擾，他不予置評。

李進勇22日上午在斗南鎮車隊掃街，被問及豐年社長汪文豪遭逼退事件是否影響選情？李進勇表示，各方要如何解讀，他沒有意見，現在團隊全力衝刺中，這樣的事情是干擾，不予置評，他的選情如何，選民都有感覺。

農委會副主委兼豐年社長李退之與農委會顧問張琦凰，11月15日在農委會約談汪文豪為何要幫斗南鎮農會出書，李退之提及「這個在雲林選情又很….又很危險，又加上他整個造勢活動跟韓國瑜跟張麗善配合在一起，那在外界看起來豐年社幫他辦活動又變成整個國民黨選舉活動的一環」、「所以你知道這個地方上的反彈多強烈，加上雲林縣政府又真的是，這一年多以來反反覆覆反反覆覆，我們幫它擦屁股也擦了一大堆。」

國民黨立法院黨團首席副書記長吳志揚、副書記長柯志恩、黨團書記長曾銘宗、張麗善競選發言人周柏吟22日舉行「剷除異己！東廠就在農委會，不顧農民只顧選舉」記者會，就豐年社社長汪文豪被請辭事件，要求介入選舉的農委會副主委李退之、顧問張琦凰下台負責。

(中時 )