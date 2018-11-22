美防長：美韓將縮小明年「鷂鷹」聯合軍演規模

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朝鮮半島問題依舊是中美關注焦點，大陸新華社報導稱，美國國防部長馬提斯於當地時間21日表示，為避免干擾與朝鮮半島無核化相關的外交活動，美韓兩國將縮小明年春季的「鷂鷹」聯合軍演規模。同日，美國國務卿蓬佩奧也表示，美朝的對話過程將會很長，但對話正在取得進展，美方對北韓棄核沒有時間表。

大陸新華社報導指出，馬提斯21日在五角大樓對媒體表示，美韓正在調整明年「鷂鷹」軍演規模，以避免損害相關外交努力。但他並未說明具體規模。同一天，蓬佩奧在接受美國媒體採訪時表示，美朝的對話過程將會很長，但對話正在取得進展，美方對北韓棄核沒有時間表。

報導稱，自1953年朝鮮半島停戰以來，美韓每年都會舉行大規模聯合軍演，包括春季的「關鍵決斷」和「鷂鷹」以及夏秋季的「乙支自由衛士」。北韓對此一直表示不滿，將其視作敵視北韓的威脅性舉動。

日本共同社則報導稱，川普在今年6月12日美朝首腦會談後的記者會上曾表示，在與北韓繼續對話期間將中止美韓聯合軍演。8月的聯合指揮所演習「乙支自由衛士」和12月以飛機為主體的演習「警戒王牌」等均被叫停。

報導指出，美國政府欲在明年早些時候實現總統川普與北韓領導人金正恩的第二次會談，推進無核化談判。美方目的是通過縮小美韓演習規模促使北韓讓步，但朝方要求中止所有軍事演習，也可能加以反對。

然而，在無核化磋商一直沒有進展的情況下，美韓的快速反應能力被擔憂可能減弱，美國國內也出現批評意見認為美方對北韓「過度讓步」。

(中時 )

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