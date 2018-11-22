核燃料六氟化鈾要花3億外運 原能會預計下周簽約

2018年11月22日 13:07 中時 王思慧

1980年代台灣向美國進口35噸核燃料六氟化鈾（UF6），要製造濃縮鈾，但政策改變，存放在原子能委員會核能研究所內原料桶中，一放就是30多年。由於台灣沒有六氟化鈾的穩定技術，原本打算運至美國處理，後又改為民間公司接手，要花3億多經費。原能會主委謝曉星今（22）表示，預訂下周就會簽約，將運往國外。

立法院教育及文化員委員會今召開原能會預算報告，立委蘇巧慧問為何還沒運出去，是否牽扯到國家外交問題。主委謝曉星回答，原本2017年要簽約，卻因國際外交因素，無法順利外運；不過現在已找到廠商，預計下周就會簽訂處理合約。

核研所所長林金福進一步說明，在國內儲存並處理這批六氟化鈾耗費成本高，因此才會計畫要外運。因核燃料屬高度管制的原物料，外運需要經過多方洽談，目前預訂下周簽訂的處理的合約，運送契約預訂在明年簽訂、外運，總經費約3億多。

另外，立委蘇巧慧提到，因安全考量，核廢料要外運的過程中，有規定疏運狀況跟路線都不能透露，擔心有心人士攔截發生危險，但在今年7月跟9月都被媒體拍到，這難道沒有洩密的法律問題嗎？謝曉星表示，燃料棒等核廢料在分批外運中都有嚴密保護，也都依照國際能源總署（IEA）規定，事前都有簽切結書，要再了解詳細情況。

蘇巧慧怒批，原能會做事太輕率，這種事發生是要以國家秘密確定，還是公務人員洩密確定，都涉及刑法跟國家機密保護法，拍攝記者有無法律責任。謝曉星說，應會採用公務人員洩密，蘇要求，原能會應該要讓大眾了解，這樣隨意洩漏核廢料外運情形，是很嚴重的事情。

(中時 )