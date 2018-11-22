美專家：限制AI技術出口遏制不了大陸的「挑戰」

2018年11月22日 12:28 中時 楊家鑫

為遏制大陸高科技發展帶來的挑戰，美國近來不斷限制相關技術出口。美國《防務新聞》於當地時間21日報導稱，美國商務部上周末提交的一份建議案指出，因「國安」原因，要求加強11項AI技術的出口限制。然而有美國專家認為，美國商務部試圖用當年限制導彈技術出口的辦法來遏制大陸AI領域的挑戰，方法過時，是不會奏效的，大陸必將在這一領域成為「長期的挑戰」。

大陸觀察者網引述美國《防務新聞》報導指出，美國商務部上週末提交的一份建議案提出，因「國家安全」原因，要求加強14項高科技領域的出口限制，其中11項是關於AI技術。

報導稱，此次禁止出口的11項AI技術當中，有些屬於數學概念，或者程式，相對容易進行管制。但也有一些，例如AI雲技術，它需要依賴隨時線上的伺服器，由於互聯網的性質，很難用國界概念進行限制。

《防務新聞》評論認為，「封鎖」這樣一個門檻很低的領域，例如程式設計，是一個令人疑惑的決定，即使這種技術已經被明確界定。

報導稱，冷戰期間美國成功對東方國家封鎖了導彈技術，讓蘇聯在固體火箭燃料技術方面長期落後於美國。冷戰後美國也成功的阻止了導彈技術的大範圍擴散，但封鎖這個老辦法，能否在AI技術上奏效？應該說是基本不可能的。

報導引述新美國安全中心研究員艾爾莎·坎尼亞表示，「這項規定可能是旨在對抗近期威脅戰略的重要步驟，這個近期威脅就是中國的技術轉移策略。但是，他們正在成為新的創新引擎，而這是一個長期的挑戰。」

她說，「因此，這個規定是試圖使用傳統的機制來對付新的威脅，這本質上說就很困難，尤其是這方面的發展是由商業技術驅動的。」「美國不能僅僅採取這些防禦性的措施，而是應該採取更具進攻性的做法，也就是增加這方面的投資，加快我們的發展。」

(中時 )