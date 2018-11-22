嘉市》國民黨黃敏惠暖呼：「用感恩的心」戰勝黑函

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠發揮「勇媽」的精神，呼籲民眾支持她一起贏回嘉義市的光榮。（廖素慧攝）

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國民黨嘉義市長候選人黃敏惠（右）在檜意森活村向民眾拜票。（廖素慧攝）

廖素慧／嘉市報導

選戰倒數計時，國民黨提名的嘉義市長候選人黃敏惠22日在她任內創造的觀光新亮點檜意森活村拜票，民眾熱情回響，她展現溫柔堅韌的「勇媽」精神，她說，「用感恩的心」面對各種黑函攻擊，無所畏懼，相信市民會用智慧對她投下信任票。

檜意森活村是嘉義市長候選人黃敏惠過去執政時創造的亮麗政績，每年帶來300萬人次的觀光人潮，她今天精神奕奕地在檜意森活村的入口廣場，向民眾揮手拜票，民眾紛紛搶著拍照

，也有上班族專程停下車與她合照，為她加油打氣，民眾的熱情讓黃敏惠感動。

黃敏惠說，選前倒數2天到最關鍵時刻，感受到民眾支持的溫暖，今天適逢西洋感恩節，在這個感恩的季節裡，她感謝所有擁抱她、給她溫暖的朋友們，讓她有勇氣與毅力迎向更巨大的挑戰。

黃敏惠說，投票日逼近，不實的黑函惡意攻訐滿天飛，但她知道支持者的心與她在一起，是無比堅定的，所以，她「不畏懼黑函的攻擊詆毀，與市民手牽手、心連心，選出正派、廉能的市長，搶救黃敏惠，許嘉義市一個更好的未來，贏回正義公理的勝利！」

黃敏惠呼籲支持者，23日在噴水圓環舉辦的選前之夜，「與敏惠走在一起，成為嘉義市堅定向上的力量，讓我們翻轉嘉義市，敏惠準備好了，我們一起努力!」，民眾紛紛響應，為她加油。

(中時 )

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