CPTPP年底生效 鄧振中：傳達我國參加的訴求

政委鄧振中、國發會主委陳美伶赴行政院院會報告APEC成果。（彭媁琳攝）

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彭媁琳

行政院政務委員鄧振中、國發會主委陳美伶上午赴行政院報告今年度APEC執行成果。由於CPTPP所有成員國都是APEC會員國，因此鄧振中與陳美伶皆努力在會場中表達我國對參與CPTPP的準備工作。

CPTPP將於12底前生效，已經有7個會員國完成國內程序，鄧振中表示，各國了解到台灣有強烈意願參加，不只媒體報導，政府部門也向他們親自表達台灣想參加的意願，他們都表示清楚地接收到了。

鄧振中指出，因為今年底前生效，就可以當做第一年，進行第一階段降稅，明年就直接進入第二階段降稅，可以加速推動CPTPP。生效後，各國會討論讓新成員入會的程序。

至於我國農業準備好了沒？鄧振中指出，台灣整體農業競爭力大幅提升，農業進口國成了農業出口國，農業已經可以到了相當準備階段。剩下一些個別項目，需要談判處理。

至於我國在APEC會議中提出4項倡議、6項建議文字，是否會因為今年領袖宣言難產而受到影響？鄧振中表示，雖然沒有領袖宣言，但其他議題都是有共識的，會持續進行，不會影響後續工作。

另外，鄧振中也密切關注下週將在阿根廷舉辦的G20會議，美中領導人將可望舉行雙邊會談，各國都要關心美中貿易糾紛後續狀況。

(工商 )

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