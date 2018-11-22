台北》知道高嘉瑜表情包嗎？姚文智：這是她可愛的地方

2018年11月22日 12:46 中時 郭建伸 、范揚光 、范揚光

民進黨台北市長候選人姚文智（左）在立委蘇治芬（右）陪同下，前往北市文山區及大安區掃街拜票，兩人頂著寒風賣力地向商家路人揮手致意。（范揚光攝）

民進黨台北市長候選人姚文智今早至大安文山區掃街。（郭建伸攝）

民進黨台北市長候選人姚文智昨在造勢時，特別提及「有一位水水的議員」在他日前議會造勢時說話時溜走，被外界解讀是在暗酸北市議員高嘉瑜。姚今受訪時強調，如果有注意到台下群眾互動，就知道他在台上是呼應他們的意見，並呼籲民眾別繼續批評黨內同志，「我希望大家往前看，不要再為難黨內同志」；至於高嘉瑜在他身後露出翻白眼，姚則說，這是高可愛的地方，但盼外界別做文章。

姚文智今早偕大安文山區民進黨議員車隊掃街，並從他的研究所母校政大校門前出發。他會前受訪被媒體詢問，昨晚造勢場鬧得最兇的是疑似砲轟黨內同志，究竟他為何會提及此事？

姚文智說，包含台北市副市長陳景峻違紀一事，他原希望黨中央迅速處理，但選舉快到了，「這些都能暫時放開」；由於他在進場時就得知不斷有民眾在批評，當時他在台上也有制止民眾叫囂，希望別再為難。

姚強調，雖然他有舉了一些例子，但結論是希望大家都可以放下，不要為難自己人，即便中間有些差異，但都可在台灣價值底下團結取勝。

由於昨造勢時雖然氣氛熱烈，但網路上也捕捉到高嘉瑜在姚文智深厚翻白眼的瞬間，甚至做成表情包。姚則回應，這就是高嘉瑜可愛的地方，但認為這是外界在圖片上做文章，強調最後兩天彼此放下恩恩怨怨，促進民進黨大團結。

此外，老天鵝娛樂日前做的「憨智回頭」MV，姚文智昨也在造勢場時說，此話一出，老天鵝回擊稱，當初姚文智還曾稱影片有趣，現在看「這些都不是真心話」。

姚文智回應，這是人之常情，有時被消遣一下覺得還好，但當被10萬人罵的時候，會覺得很難過，心情轉折隨大家評價。

(中時 )