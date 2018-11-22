高雄》韓國瑜大岡山車隊掃街 寶島歌王葉啟田相挺陪同拜票

2018年11月22日 12:50 中時 林雅惠

高雄市長候選人韓國瑜上午到大岡山區掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎。(林雅惠攝)

選戰倒數2天，高雄市長候選人韓國瑜22日把握最後時間，上午前往大岡山地區進行車隊遊行掃街拜票，寶島歌王葉啟田也特定南下支持韓國瑜，陪同韓掃街拜票，面對民眾自動自發加入掃街隊伍，韓國瑜說:「民眾非常熱情，讓人非常感動。」

韓國瑜拜票前受訪表示，21日晚間掃街拜票時，深深感受到民眾熱情，相信高雄市民非常期待改變，他並強調，高雄市不能再分藍綠了，他感覺高雄人腦袋已經打開，完全清醒， 一場乾淨的選舉是可以在高雄進行的。

對於在網路上散布韓國瑜陣營買票訊息的林姓男子，因轉貼內容而向韓道歉，最後自爆自己是國民黨員而遭質疑「演很大」，對此韓國瑜表示，他不認識這位林先生，他來道歉後一切就煙消雲散過去了，強調選舉到了，太多不必要的聯想、穿鑿附會都是沒有意義的。

「寶島歌王」葉啟田上午也特定南下高雄相挺韓國瑜，面對藝人表態後遭貼標籤，葉啟田說，看了好幾天的新聞，他認為韓國瑜是人才，「天才無罪」，他呼籲民眾站在鼓勵角度非批判，他說，這幾天花時間研究韓國瑜，決定支持他，韓要為高雄打拼，建議做生意要賺錢、菜販及賣水果的人都要支持韓國瑜。

葉啟田並現場高唱「愛拚才會贏」，「三分天注定，七分靠打拼，愛拚才會贏」。葉啟田說，愛拚才會贏不是你鬥我、我鬥你，是大家要認真工作，因此他也呼籲上班族、中間選民及知識分子可以支持韓國瑜，相信韓國瑜。

(中時 )