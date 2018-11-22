賄選不斷！台東地檢署1晚查獲3起買票 查扣42萬元

2018年11月22日 12:51 中時 楊漢聲

選戰進入最後倒數，各地賄選傳聞不斷，台東地檢署查賄選不停歇，21日晚間連續查獲3起現金買票案件，共查扣現金42萬餘元，台東地檢署表示，目前已查獲10起賄選案件，雖然投票日接近，但查賄行動仍會持續進行。

台東地檢署表示，台東縣議員第1選區某縣議員助理之母親，為求該縣議員當選，以每票500元現金行賄選民，台東縣調查站、警察局通知林某及選民共4人到案，並扣得選民交付之賄款新台幣4,500元，檢察官認犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

另外，台東市某同額競選里長候選人，為第1選區某縣議員及市民代表候選人，以現金行賄選民，21日由台東縣警察局、關山分局持搜索票搜索該里長候選人住處，當場在後陽台洗衣籃內之牛仔褲口袋內扣得該里長候選人藏放之現金新台幣40萬元及選民名單，並傳喚、通知相關多位選民到案說明。檢察官認犯罪嫌疑重大，且有相關人證、物證尚須查證，足認有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

而在台東離島地區某縣議員候選人，趁至醫院慰問住院之離島民眾之機會，以現金行賄選民，21日地檢署署協調海洋委員會海巡署艦隊分署第15海巡隊出動艦艇，載送台東地檢署許萃華、謝慧中2位檢察官率領台東縣調查站調查官、台東分局警員共計17人前往離島，

亦於台東市區同步執行搜索，並約談通知該縣議員及相關選民共14人到案說明，且扣得2位選民交付裝有賄款之信封及現金共新台幣18,000元。經查，該縣議員以每票3,000元行賄選民，經訊問後，檢察官認犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，於21日晚間向法院聲請羈押禁見，全案正由專案小組持續擴大偵辦中。

(中時 )