華信航空買機票送飯店 兩天一夜1999元起

2018年11月22日 12:53 工商 姚舜

ITF台北國際旅展於11月23日至 26 日一連四天，在台北南港展覽館一樓盛大舉行，華信航空配合今年旅展盛事，推出華信旅遊攻略--「買機票送5星級酒店」特惠專案，來回機票加五星級酒店住宿，2天1夜自由行只要新台幣1,999元起。旅展期間現場使用華信APP購買國內線機票，立即享有新台幣666元折扣優惠，並贈送花博限量禮品一份。

秋高氣爽正是國內旅遊的最佳季節，歡迎跟著華信去旅行，享受五星級酒店頂級住宿服務。華信航空挑戰旅展最低價，推出華信航空金門、澎湖、台東、花蓮等國內航線機票加5星酒店住宿，2天1夜自由行超值優惠產品：

◎澎湖福朋喜來登2天1夜 1,999元起

◎金門金湖大飯店2天1夜 3,999元起

◎台東桂田大飯店2天1夜 3,999元起

◎花蓮理想大地2天1夜 3,999元起。

此外，華航網站線上旅展專區，特別推出「說好的旅行呢-誰是環球大玩家」全航線促銷活動，即日起至12月3日凡透過華航網站或旅行社購買台灣出發之華航／華信國際線航班成人（含兒童）機票，並至活動網頁完成登錄，即有機會獲得《雙人環球機票》史上最夢幻大獎，1人中獎2人同行，每名幸運兒可帶走北美、歐洲、大洋洲及亞洲等不限航點五組雙人來回機票共十張，總價超過新台幣 250萬元好禮大放送。

華航/華信航空聯合攤位在南港展覽館1樓 J1301，歡迎民眾前來參觀選購華航集團旅展限定優惠產品。配合秋天東北季風正是衝浪好季節，華信航空攤位設計以離島衝浪為主題，結合金門、澎湖、花蓮、台東四地美景，現場擺放衝浪板讓參觀民眾打卡拍照、與穿著輕鬆活力裝的華信空姐地服人員合影。舞台區每日亦有華信航空飛航景點的Q&A有獎徵答，歡迎民眾前來挑戰領取精美禮品。

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