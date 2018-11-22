彰化》倒數兩天辯論燒不停！黃文玲、王惠美、魏明谷隔空叫戰

2018年11月22日 12:57 中時 吳敏菁

國民黨候選人王惠美22日邀彰化縣長魏明谷辯論，魏明谷爽快回應「早就在等了」，無黨黃文玲23日說，是她最早發起辯論，結果藍綠兩黨只想直球對決；王惠美質問黃文玲，是要針對彰化捷運辯論，妳有提過完整的彰化捷運網絡政見嗎？魏明谷說，早就準備好了，希望越快越好，不要等選舉後再來辯論，那就沒有意思了。

黃文玲今天說，昨天晚上國民黨候選人王惠美單獨邀約魏明谷辯論，顯然是藍綠套好招，為救選情低迷互相掩護，選舉剩兩天，突然間拋出要和魏明谷辯論，魏明谷陣營也馬上答應，跳過其他3位候選人，其他所有縣市政策辯論會都是全部候選人參與。

王惠美表示，昨天要求辯論的是以「ㄧ軸ㄧ環雙樞紐」和魏明谷的「十條捷運」主張來進行辯論，請明谷縣長不要模糊焦點；辯論的時間、地點、方式由魏縣長來訂，更期待找專家、學者來交叉詰問，以利彰化鄉親了解捷運對彰化未來建設發展的重要性。

王惠美也回應黃文玲，我們現在是要針對彰化捷運辯論，請問妳有提過完整的彰化捷運網絡系統規劃政見嗎？

黃文玲回擊王惠美，當個縣長的工作只要蓋捷運嗎？提出辯論是針對全彰化的各方向規劃來辯論，史上第一次有人辯論會只有一條政見，原來選縣長就只為了蓋捷運，其他一概都不管了嗎，「那你只頂多能當捷運局長罷了！」

魏明谷表示，對於辯論早就準備好了，欣然接受，時間、地點一切都配合王惠美委員的安排。包括捷運、社福等議題，可以公開理性交流，請王惠美委員訂出時間、地點、第三方公正單位等工作，只要王惠美委員提出，欣然配合。

魏明谷強調，交通建設一定要先公路再捷運，公路可以貨物運輸及人員的運輸，但捷運只有人的運輸，產業要發展，地方交通最重要首推公路，公路如果不敷使用時，再來發展捷運，對交通建設有順序、有步驟。

選戰最後兩天，魏明谷競選總部說，針對黃文玲說藍綠在演戲，魏明谷有誠意，針對王惠美的說法，原先將辯論形式交由王惠美委員決定，就是希望這場辯論可以促成

，既然王委員願意辯論，為了表示對王委員的尊重，我們誠摯的邀請王惠美委員指派一位代表，1500時至魏明谷競選總部，共同協商辯論會的形式與細節，儘快將辯論會舉辦起來。

(中時 )