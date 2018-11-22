美FBI前局長：報復性網路攻擊 是阻止中國大陸唯一途徑

2018年11月22日 12:52 中時 李文輝

美國聯邦調查局前局長路易士．佛里（Louis Freeh）呼籲對中國大陸進行報復性網路攻擊，以阻止大陸對其他國家進行駭客攻擊，竊取商業祕密。

美國之音報導，佛里自1993年起執掌美國聯邦調查局（FBI），直至2001年卸任。他表示，犯罪指控或是監獄服刑等措施無法阻止國家支持的駭客竊取行為。佛里還說，這些方法就像是為賓拉登下達法院傳票一樣毫無效果。

《澳大利亞金融評論報》(Australian Financial Review)和《Nine News》聯合進行的一項調查證實，大陸國家安全部主導了針對澳大利亞企業進行的網路攻擊「雲鬥行動」（Operation Cloud Hopper），以竊取澳大利亞公司的商業祕密。儘管大陸外交部駁斥了這一說法，稱其「毫無根據」。但是澳大利亞高層仍將這些網路攻擊活動表述為「持續不斷的顯著努力，目的在於竊取我們的智慧財產」，認為這一波網路攻擊違反了中澳兩國領導人去年簽署的《網路安全協定》，即雙方不得竊取對方的商業祕密。

佛里認為，澳大利亞可以選擇起訴大陸駭客，但是，強大的網路威懾才是最好的防禦手段。他表示，網路攻擊的能力類似於冷戰期間最終成功阻止核武器使用的《相互保證毀滅》（Mutual Assured Destruction）原則。佛里還說：「包括澳大利亞在內的所有大國都知道對手的網路能力。他們精準評估敵人和盟友的能力，這是我們沒有看到網路戰的最主要原因。這和75年來沒有人發射核武器的原因是一樣的。」

佛里還表示，網路的攻擊能力在過去曾被使用，並且很有成效。站在一定高度來看，進行報復性網路攻擊在很多情況下是非常有效而且恰當的。

(中時 )