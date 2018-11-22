非洲豬瘟短短3月穿州跨省擴及福建 賴揆：規劃豬屍掩埋地點

2018年11月22日 12:53 中時 張理國

非洲豬瘟來勢洶洶，8月在瀋陽發現首例，短短3個月已經擴及福建省、臨近台灣。行政院長賴清德上午在行政院會指示，防疫視同作戰，不容有任何破口；並指示為因應疫情一旦爆發須緊急處置大量豬隻屍體，請各縣市政府務必提早規劃相關掩埋地點，由政委張景森督導，並請台糖公司全力協助。

賴揆在院會裁示中指出，防疫視同作戰，不容有任何破口。目前中國非洲豬瘟疫情已擴大至福建省，且近來已分別在金門碼頭及台中機場所截獲旅客攜帶入境與棄置的中國豬肉製品中，檢出非洲豬瘟病毒基因，防檢局更持續發現國人於電商網購中國肉品；另日本亦傳出第二例豬瘟疫情，雖其與中國非洲豬瘟為不同病毒，惟兩者發生症狀相似，死亡率均高達百分之百。農委會已於本月16日公告暫停日本活豬、豬肉及相關產品輸入，顯示疫情風險日趨嚴峻。

賴揆並說，不論是中國的非洲豬瘟或日本近日發現之豬瘟，一旦傳入我國，均將嚴重打擊我國肉品產業。我要再度嚴正要求農委會、財政部、海委會、陸委會、交通部、內政部等相關部會必須全力防堵疫情入侵，持續加強邊境檢疫與查緝，強化民眾防疫意識，並隨時就查緝情形向社會大眾揭露。尤其是經濟部與通傳會，應加強對電商網購進行相關法規宣導，並進行主動管控作為，避免網購通路成為防疫漏洞。

賴揆也指示農委會，更全面掌握疫情防治工作，從可能發生的各項途徑必須提出確實、具體有效的防治方法，一一阻斷疫情擴散，並應結合地方政府及養豬協會等民間團體，甚至要落實到養豬戶，以達防疫整體功效；並請養豬戶建置高溫蒸煮設備，要求環保署與地方政府協助時，農委會應確實建立防疫處方。

此外，賴揆也說，為因應疫情一旦爆發須緊急處置大量豬隻屍體，請各縣市政府務必提早規劃相關掩埋地點，請張景森政委督導，並請台糖公司全力協助。

農委會防檢局長馮海東在記者會報告時說，目前非洲豬瘟已擴及19省有76個案例；農委會副主委黃金城也說，12月21日將在屏東舉行跨部會的「全國非洲豬瘟防疫演練」演練，除防疫外，對於電商、海防、廚餘處置都會進行演練，12月1日起也會對養豬場進行稽查，對於不符規定者進行裁罰。

(中時 )