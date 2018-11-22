中國豬瘟擴散 賴清德：防疫視同作戰

2018年11月22日 12:50 工商 彭媁琳

行政院長賴清德在院會中，針對防堵非洲豬瘟進行討論，賴清德表示，防疫視同作戰，不容許有任何破口，只要疫情傳入台灣，將嚴重打擊肉品產業；賴揆嚴正要求相關單位全力防堵疫情入侵。

中國大陸非洲豬瘟疫情擴散至福建省，且近來分別在金門碼頭和台中機場查獲旅客攜帶入境和棄置的中國豬肉製品中，驗出非洲豬瘟病毒基因；加上日本傳出第二例豬瘟疫情，雖然不是非洲豬瘟病毒，但可見區域疫情風險升高。

賴清德在院會中強調，防疫視同作戰，不容許有任何破口，只要疫情傳入台灣，將嚴重打擊肉品產業；賴揆嚴正要求相關單位全力防堵疫情入侵。

賴清德也要求農委會加強疫情防治工作，從可能發生的各項途徑提出確實、具體有效的防治方法，一一阻斷疫情擴散，並結合地方政府及養豬協會等民間團體，將防堵措施落實到養豬戶。

另外，賴清德指出，一旦爆發疫情須緊急處置大量豬隻屍體，他請各縣市政府務必提早規劃相關掩埋地點，賴清德責成政務委員請張景森督導，並請台糖公司全力協助。

廚餘是重要傳染途徑，賴清德請環保署協同農委會詳細掌握全台以廚餘養豬的養豬場，利用這段期間建置完成高溫蒸煮設備。

農委會副主委黃金城表示，12月起將啟動聯合稽查，針對不符規定的廚餘養豬戶進行裁罰，且排定12月21日在屏東辦理非洲豬瘟全國防疫演習。

(工商 )