為「豐年社事件」止血？ 農委會發四點聲明

2018年11月22日 13:04 中時 游昇俯

針對豐年社長汪文豪遭農委會副主委李退之要求「自行請辭」，之後卻矢口否認，使得爭議愈滾愈大，農委會副主委陳吉仲今（22）日出席農業精品展銷會展前記者會，接受媒體採訪做出四點聲明。他並表示，對於豐年社行政不中立具體情況，農委會會公布完整調查報告，也會趁此事件重新檢視豐年社的功能與角色。

陳吉仲聲明指出，第一、新政府2016年520上任，汪文豪也跟著上任豐年社長，兩年多來他的表現有目共睹、無庸置疑，豐年社具體達到作為農委會財團法人本來該有的任務，對其表現非常肯定；第二，豐年社是政府持股過半的財團法人，因此政府財團法人所有業務及行事準則應該要比照準公務人員。

第三，統計過去三年，由農委會補助或委辦豐年社的業務費用超過5700多萬元，這部分是要透過豐年社達到其組織章程所賦予任務的目的；第四、豐年社組織章程賦予其針對農業重大政策，有向農民、消費者宣導的任務，以及針對技術研發成果執行推廣工作。

陳吉仲表示，汪文豪無法繼續擔任社長，原因就是在雲林舉辦新書發表會有行政不中立的爭議，至於行政不中立具體情形，農委會可以將完整調查報告公布給社會。他並指出，因豐年社社長去留要經董事會決議，所以等董事會開會後，這件事就會告一段落。

當媒體詢問農委會是否曾討論李退之去留時，陳吉仲則表示，農委會會趁這事件完整檢視豐年社的功能與角色，必要時邀請專業學者開會討論。他認為，政府機關應跟媒體經營完全獨立分開，豐年社組織章程很清楚，是要求其針對農業重大政策進行宣導或技術推廣，政府本不該擁有媒體，或是有控制媒體行為。

陳吉仲舉例，過去兩年他與汪文豪及其下許多記者並肩作戰，針對農民職業災害保險這個重大議題，從一開始的政策討論、舉辦座談會，到觀摩先進國家如日本的做法，對農委會政策推廣立法有很大的實質幫助，這就是豐年社所該扮演的角色。他強調，豐年社組織章程是針對重大政策作協助或推廣，而不是幫農委會做文宣。

(中時 )