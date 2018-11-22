台北》柯陣營公布第二階段競選經費支出 10月底前共花3554萬

2018年11月22日 12:53 中時 張潼

台北市長柯文哲陣營今天公布第二階段競選帳目。（張潼翻攝）

柯文哲競選辦公室今第二度公布競選帳目，截至10月底，累計支出3554萬1711元，最大宗是宣傳費用1700萬；收入部分，10月以前的募資收入4180萬3776元，1萬元以下小額捐款占99.99％。

柯辦財務監督委員會今公布帳目，10月底以前的累計支出為3554萬1711元，人事支出費用約為630萬，宣傳支出約為1700萬，租用競選辦公室約為68萬，集會遊行支出約為180萬，交通旅運費用約為12萬，雜支支出約為200萬，另有其他應付支出帳款700萬。

收入部分，10月以前的募資總收入為4180萬3776元，其中，1000以下捐款共計1萬2069 筆、1001至2000（含）共計1萬1320 筆，2000元以下的捐款佔總筆數的95.9％，1萬元以下的捐款佔總比數的99.99％。

與上次公布的數字相較，從辦公室成立至9月底，各項支出合計則為1513萬5456元，其中最大宗為宣傳費用1000餘萬元；募款收入總計4165萬8386元，加上柯自己抵押房產2000萬。

財務監督委員會透過新聞稿表示，柯市長改變選舉文化的決心，以及秉持公開透明的意志，即使在選戰的最後關頭，仍持續履行對所有募資者及社會大眾的承諾，公布選戰過程中每筆的收入及支出。在此也盼全台灣的候選人能夠響應，共同為改變政治文化努力。

(中時 )