南投》魚池東光百年鳥榕果實纍纍 鎮庄之寶

魚池鄉東光村的鳥榕老樹，胸圍約3.3公尺，被當地居民視為鎮庄之寶。（沈揮勝攝）

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鳥榕老樹，果實纍纍。（沈揮勝攝）
鳥榕果實，紅色帶斑點。（沈揮勝攝）
「鳥榕」名副其實，畫面正中央有隻白環鸚嘴鵯露頭露臉，正要大快朵頤。（沈揮勝攝）

日月潭東北側小聚落、魚池鄉東光村有棵巨大鳥榕，近來結出纍纍果實，吸引多種鳥類覓食，吱吱喳喳像樂園，不但路過民眾駐足，還常見有人拍照攝影。在地的魚池鄉農經課長莊志堅說，樹齡逾百，是「鎮庄之寶」。

該樹已於2015年由縣府立牌列管為南投縣第91號珍貴樹木，並標示全高約13公尺、胸圍3.3公尺，樹齡以2015年為基準評估為120年，種名「鳥榕」、別名「雀榕」；文獻紀載，鳥榕果實為隱頭果球形，紅褐色具白斑，單生或成對腋生，有時簇生枝幹，鳥類喜食。

老樹位置在東光頂城路旁，距知名的石佛公廟100多公尺，西臨木屐欄深谷；由於附近都是綠樹，滿株果實在青山襯映下顯得格外耀眼。

莊志堅指出，庄內耆老描述，該樹為100多年前由地方仕紳莊長庚所植，為的是當界址；原先種了10多棵，但目前僅剩這株還存留。成長過程中還曾經發生隔鄰1棵光臘樹，被其發達的根部包纏吞噬，「吃」進榕幹裡。

這棵巨大鳥榕，每年都會結出榕果，味帶酸甜，早期常有孩童摘來嚼食；也有農戶在沒菜時，採嫩葉炒食。伴隨庄民成長，早已和這棵地標老樹建立深厚情感，視為鎮庄守護神。

(中時 )

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