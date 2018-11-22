《環球時報》：遇到辱華時 公眾該怎麼做？

2018年11月22日 13:02 中時 李文輝

義大利奢侈品牌杜嘉班納（Dolce&Gabbana、D&G）原定21日在上海舉辦時尚秀，因設計師Stefano Gabbana上網爭辯被指辱華預告片時，惱羞成怒罵大陸是「屎一樣的國家」，引發群情譁然抵制，愈演愈烈。中共黨媒《環球時報》今發表評論指出，這件事是中西文化摩擦與消費者「用腳投票」懲罰涉嫌辱華或損害大陸利益外國知名公司的最新例子。

西方公司及同情他們的西方菁英不應抱怨大陸公眾，他們應當清楚，尊重大陸和大陸消費者，既是擴大業務必須有的公關姿態，也是他們的自尊。去哪裡做生意，不尊重那個國家或地方的文化與習俗，能夠做得好呢？

《環時》評論稱，鑒於西方與大陸有較大文化差異，政治體制也不同，西方公司花更大力氣了解大陸和大陸消費者，堅定「入境隨俗」的理念，而不是帶著普世價值的傲慢，是他們在陸取得成功的道德前提。

評論說，從大陸這邊來說，民間的價值觀和對具體事情的好惡都是自然形成的，大陸消費者同品牌之間的感情邏輯與其他經濟體的情況並無大的不同。因此無論消費者有什麼樣的情緒，調整方都首先應當是外國公司，這沒什麼好說的。

《環時 指出，作為關注大陸改革開放的媒體，圍繞中外摩擦的幾點建議是：

第一，大陸消費者應該對外展示自己的力量， 這種力量是外界對大陸給予持久尊重的基礎。之前大陸網上輿論有過幾次對外部不當行為的集體討伐，樹立起了大陸公眾有力量的形象。

第二，在確立了這種形象的基礎上，還需慎用大陸的力量，重點打擊言行和事後態度都很惡劣的外部肇事者，對於確有可能不熟悉大陸情況而犯錯、犯了錯後又有明確道歉態度的外國公司，則未必需要窮追猛打。一是由於存在上面所說的中西差異普遍性的問題，二是很多摩擦都是低水準的公關所致。只要外方不堅持錯誤，就可以給雙方的長期溝通留下空間。

第三，凡是涉及大陸消費者與外界衝突的，建議大陸官方都盡量不出面干預。讓市場來解決文化摩擦問題，塑造雙方的適應性。

(中時 )