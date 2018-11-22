台北》柯媽掃街遇抗議 柯P前攝影師控訴盜用照片

2018年11月22日 13:26 中時 陳燕珩

柯媽何瑞英再出動，為兒子柯文哲拚連任，許多攤商熱情回應，但也有民眾不滿敬老金被砍，在旁嗆聲。（陳燕珩攝）

4年前擔任柯文哲攝影志工的黃冠儒今早巧遇柯媽，當面向她抱怨柯辦侵權使用他的照片，日前反映對方卻不聞不問。（陳燕珩攝）

選戰倒數2天，台北市長柯文哲媽媽何瑞英今早接連到台北花市、金龍市場掃街，不少店家、民眾搶著與柯媽合照，大讚她比兒子還旺；不過，仍有民眾為敬老金嗆聲，近日投訴柯文哲盜用照片的攝影師黃冠儒也碰巧去買菜，當面向柯媽表達不滿，在旁幕僚趕緊出面緩頰、把柯媽拉走，場面一陣尷尬。

「最強爸媽」柯爸、柯媽近來勤跑市場，賣力為柯文哲拉票，昨天因身體不適臨時取消行程，今天又馬不停蹄，外界很關心她的身體狀況。柯媽表示，還好啦，走久了腳容易痠，休息一天就好，「如果腳痠就不能走，不就變廢人？」至於柯爸原定要一同掃街，上午則因退化性關節炎不適，只能坐在辦公室休息。

柯媽今天精神奕奕，掃街時堅持要跟每個攤商握到手，不忘親切跟大家介紹「我是柯文哲的媽媽，要投4號」，民眾搶著跟柯媽合照，還有人興奮大喊「柯媽媽凍蒜！」外界好奇選舉最後倒數，是否為柯文哲選情感到緊張，柯媽秒回「沒有」，一派輕鬆說「為什麼要緊張？」

台北花市掃街結束後，柯媽隨即轉往北投金龍市場拜票，沿路受到不少婆婆媽媽熱情歡呼，但仍有民眾不滿敬老金被砍，在旁嗆聲「為什麼妳有，我沒有？」還有攤商不客氣大喊「柯文哲下台！」

碰巧的是，日前向媒體投訴4年前拍攝照片遭柯辦盜用的攝影師黃冠儒，上午正好在金龍市場買菜，他當面向柯媽抱怨，柯辦說要處理卻沒聯絡他，只見柯媽一頭霧水、面露尷尬，一旁幕僚見情況不對，趕緊說回去會處理，把柯媽拉離現場。

黃冠儒受訪說，他4年前擔任柯文哲攝影志工，拍攝過不少照片，事後柯辦未經同意，將他的照片拿去製作成《我的太太》影片，還發行DVD募款，已嚴重侵犯智慧財產權，一周前他向媒體反映，柯辦對外聲稱會處理，但至今照片未下架，也沒人聯絡他，實在很不尊重人，「根本是想拖過選舉」。

(中時 )