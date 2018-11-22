桃消防演練養護中心搶救 過程紮實逼真

桃園市政府消防局第一救災救護大隊，21日結合轄內建元養護中心辦理自衛消防編組暨搶救演練。（消防局提供）

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演練就機構安全管理議題及消防戰術搶救作為進行意見交流，提升這類機構火災應變能力。 （消防局提供）
桃園市政府消防局第一救災救護大隊，21日結合轄內建元養護中心辦理自衛消防編組暨搶救演練，提升這類機構火災應變能力。 （消防局提供）

桃園市政府消防局第一救災救護大隊，21日結合轄內建元養護中心辦理自衛消防編組暨搶救演練，並就機構安全管理議題及消防戰術搶救作為進行意見交流，提升這類機構火災應變能力。

消防局表示，本次演練出動第一救災救護大隊所屬大林、桃園、中路、大有、龜山、大湳、八德等七個分隊，出動各式消防車救護車11輛及消防人員32人，演練內容由養護中心啟動自衛消防編組利用廣播設備進行通報、並向消防單位請求支援，確認火警位置進行初期滅火及避難引導；消防單位針對災害狀況進行滅火攻擊、人命搜索、住民疏散引導、火場安全管制、啟動大量傷病患機制及火場快速救援RIT（Rapid Intervention Team）等項目，過程逼真。

過程中模擬養護中心1樓廚房發生火災，養護中心依自衛消防編組落實運作，並研擬各項災害發生時相關應變腹案，配合滅火班、通報班、避難引導班等編組，訓練員工初期應變能力，並將人員疏散至預先規劃定點集結及採取就地避難，並提供正確資訊給救災單位。此次演練並結合火場救災指揮與管理系統( Command and Control of Incident Operations, 簡稱CCIO)，使救災人員熟練各項指揮技能及建立救災安全之正確觀念。

消防局表示，希望透過本次演練加強養護中心的自衛消防編組訓練，落實自主管理，提昇自身應變能力，另一方面也讓消防人員更了解轄區養護中心的地形、地物，以利災害發生時能儘速搶救。

消防局簡任技正李振坪也藉此提醒民眾，此平常應做好用火用電的安全管理，定期檢查消防安全設備；並擬定相關防災計畫及定時演練，以落實防災應變能力，才能將危害降至最低。

(中時 )

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