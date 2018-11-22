高雄》韓國瑜北農政績被肯定 鐵桿深綠怨吳音寧「這件事」

吳音寧在臉書上談休市問題，引起外界關注。 (資料照片 杜宜諳攝)

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中時電子報

雲林為農業大縣，過去更是民進黨死忠大票倉，即使2008年民進黨聲勢最低時也力挺到底。然而，臉書粉絲頁「一級嘴砲技術士」表示，昨日在二崙與幾位主力農家和運銷系統的人員泡茶，眾人一致認同張清良、韓國瑜時期的北農，卻對吳音寧上任後的「殘菜」政策充滿怨懟，昔日的鐵桿深綠，如今卻烽火遍地。

臉書粉絲頁「一級嘴砲技術士」自介為農民、日語翻譯、專欄作家。他昨晚發文表示，「今晚在二崙遇到好幾位主力農家和運銷系統的人員，泡了兩個小時的茶，眾人從北農總經理一路幹譙到現任的縣長。這些人好幾位是民進黨的黨員，從2008輸到脫褲時還情義相挺，讓民進黨得以在2009年立委補選時開始反攻。昔日的鐵桿深綠，如今卻烽火遍地。」

他表示，昨晚眾人一致認同張清良、韓國瑜時期的台北農產，以為原因是菜價波動，深聊之後才發現真正的關鍵是「殘貨」。

他解釋，台北農產在張清良時期開始了一套篩選制度，在理貨階段就把不具商品價值的爛貨直接處分掉，也就是把爛貨當成殘貨處理，一來是提升場內拍賣品的品質，二來是避免爛貨充數、打亂行情進而造成菜價崩盤。韓國瑜接手時，這套制度被徹底執行，在這氛圍裡，農民只要提升品管便能在市場中獲得較好的價格，進而刺激生產端的進步。

東西賣得高價，市場的盈餘就多，發得起市場員工薪水，員工也願意提升，成了一個良性的循環。但是也有缺點，這一套制度「對盤商來說很不利」，因為農產品的價格較高，盤商的獲利空間較為有限。

「一級嘴砲技術士」說，吳音寧接手後就廢除了這套「把爛貨當殘貨處理掉」的制度，憑著自己的想像來指揮農產運銷，市場上劣幣逐良幣，供需失衡而菜價大跌，交易價量萎縮也造成市場獲利腰斬。消費者沒得利，農民也慘兮兮。

他最後說「長年的不離不棄，換來的卻是被當北七，如果全面執政還是無能為力，那我們會要你早早滾回去。」

(中時電子報)

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