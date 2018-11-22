11／24九合一選舉怎麼投票？貼心懶人包一次看

2018年11月22日 22:00 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018年九合一大選將在11月24日舉行，此次選舉之所以被叫做九合一選舉，是因為除了縣市長、議員之外，還加上公投綁大選，總共有九個投票項目！而且因為公投門檻下修，依據戶籍地不同，民眾會拿到的選票張數不同，還會拿到很多張公投票，是不是讓你眼花撩亂了？不管是首投族還是老年人，只要你有投票權，就一定要看這篇投票懶人包！

投票時間：

11月24日 08：00 ～ 16：00（8小時）

投票地點：

戶籍地的投票所（若不清楚的可於11/19 ～ 11/24到內政部戶政司全球資訊網的系統查詢）

九合一大選流票流程示意圖。

貼心提醒：

投票須攜帶 身分證、印章、投票通知單（沒收到通知單也可以投票！請上內政部戶政司全球資訊網查詢投票地點即可）

投票時禁止以及注意事項:

禁止攜帶手機及其他社應器材進入（外面會有可以暫時放置手機的地方）

禁止攜帶武器或危險物品

禁止故意撕毀選票

禁止喧擾或干擾他人投票

禁止將選票及公投票攜出投票所或出示他人

選票上禁止蓋私章、簽名或是按指印以上會視為無效票，請使用現場提供的圈選工具。

前往投開票所前請事先詳閱各案內容及編號，各投開票所門口也貼有公告可參考。

進入投開票所，選務人員依法保持選務中立與公平，不提供任何投票選擇相關諮詢，由選舉人或投票權人自行決定。

每位選民可投幾張選舉票？戶籍不同票數也不同。

九合一選舉是甚麼？

顧名思就是就九種選舉要在同一天舉行，共要選出直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長、區民代表。

投票時能不能攜帶小抄？

中選會副主委陳朝建強調，中選會對小抄認定有三大基準，第一是不能出示小抄，因為這是干擾勸誘影響他人投票；第二，不能留在圈票處，必須帶離投票所；第三，不能投進票匭，因為異物不能投進票匭。

2018公投怎麼投？1124公投題目如下

第7案「反空污」（提案人：國民黨）：你是否同意以「平均每年至少降低1%的方式逐年降低火力發電廠發電量」？

第8案「反深澳電廠」（提案人：國民黨）：你是否同意確立「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）之能源政策」？

第9案「反核食」（提案人：國民黨）：你是否同意政府維持「禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭四縣市等地區農產品及食品進口」？

第10案「民法婚姻限於一男一女」（提案人：幸福盟）：你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？

第11案「廢止同志教育」（提案人：幸福盟）：你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？

第12案「民法婚姻以外其他形式保障同性生活權益」（提案人：幸福盟）：你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？

第13案「2020東京奧運台灣正名」（提案人：紀政）：你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？

第14案「民法婚姻平權」（提案人：彩虹起義）：您是否同意，以民法婚姻保障同性別二人建立婚姻關係？

第15案「落實性別平等教育」（提案人：彩虹起義）：您是否同意，以「性別平等教育法」明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？

第16案「廢止『核電停運』」（提案人：黃士修）：您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」之條文？

今年剛滿18歲的有公民投票權的「首投族」，要怎麼投？

共領10張公投選票（2018.01.03 公投法修正公布，下修公投投票權人年齡為18歲）

年滿20歲有選舉權的「選舉權人」，且戶籍地在以下區域:

直轄市、省轄市選民：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市，共領3張選票（包含市長、市議員、里長）＋10張公投選票＝13張選票

其他13縣市：新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣、金門縣，共領5張選票（包含縣長、縣議員、村里長、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表）＋10張公投選票=15張選票。

直轄市山地原住民：新北市烏來區、桃園市復興區、台中市和平區、高雄市那瑪夏區、高雄市茂林區，共領5張選票（包含加選的區長、區代表、市長、市議員、里長）＋10張公投選票=15張選票。

(中時電子報)