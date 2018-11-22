桃園》以核養綠就是以核擋綠 環團宣傳拒絕16案公投

2018年11月22日 13:27 中時 程炳璋

選戰剩最後兩天，台南市環保聯盟義工22日上午11時在台南火車站手持標語，向民眾宣傳拒絕「以核養綠」16案公投，認為此案形同「以核擋綠」，強調台灣沒有發展核能的條件，發展綠能才是當務之急。

台南市環境保護聯盟黃安調理事長表示，台灣有3個核電廠都在北部；核一、二廠有山仔腳斷層通過，且已屆除役年限；核四廠有屈尺斷層和海底斷層。一旦發生核變，核子塵外逸，需要60公里的逃命圈，地狹人稠的北台灣有近1/2人口，到時如何疏散？水庫和農漁產品遭受汙染，日常民生問題如何解決？

黃安調表示，位在恆春斷層帶上的核三廠，曾經發生火災，排放的廢水使周遭海域珊瑚白化死亡；蘭嶼低階核廢料貯存場已儲滿，且台灣氣候潮溼，地質年輕，地震頻仍，根本不適合貯存中高階核廢料。

環保聯盟表示，台灣四面環海，降水量充裕，且日照充足，應朝無污染之潮差、水力、太陽能等再生能源著手。一旦以核養綠成為政策，台灣將永遠淪為核電魔咒，核廢處理和核變恐怖將成為台灣夢靨。

台灣水資源保育聯盟前理事長李建畿表示，風力發電、太陽能發電、地熱發電、將家用電源由110V改成220V都可以減少電的傳輸耗損，達到節能省電的效果，發展綠能才是當務之急。

環保團體22日在火車站手持標語與大聲公，向熙來攘往的遊客宣傳拒絕「以核養綠」公投，希望台灣別再走核能發電的回頭路。

(中時 )