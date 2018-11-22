危老重建請洽1999、1996民眾切勿輕信來路不明代辦業者

2018年11月22日 13:14 中時 張理國

危老重建熱門，但仍有民眾不知如何辦理，營建署提醒民眾，起造人可逕向當地直轄市、縣市主管機關申請，內政部或營建署從未委託私人公司受理或經手辦理危老重建業務，若有疑問可撥打1999或1996電話詢問，切勿輕信來路不明代辦業者，以免造成權益損失。

營建署表示，危老條例自去年5月10日公布施行以來，具有程序簡便、容積獎勵及稅捐減免等優惠，業界及民眾關注熱度日益提昇，但仍有民眾不知如何著手辦理，內政部營建署表示，依都市危險及老舊建築物加速重建條例（以下簡稱危老條例）第5條規定，起造人備妥重建計畫及全體土地、合法建築物所有權人同意書等文件後，即可逕向當地直轄市、縣市主管機關申請。

營建署指出，內政部或營建署從未委託私人公司，受理或經手提送民眾依危老條例擬定之重建計畫，為協助民眾申請辦理危老重建，內政部於今年至2021年以中央都市更新基金1.5億元，補助各直轄市、縣市政府成立重建輔導團，辦理危老重建教育訓練、協助民眾整合，積極輔導民眾申請重建成案，民眾可洽各輔導團機構。另外，台北市政府培訓危老重建推動師、新北市政府都市更新推動師、成立危老工作站等協助措施，詳情可逕至臺北市建築管理工程處「危老重建專區」查詢。

營建署強調，民眾倘有危老重建需求或疑慮時，請先行撥打1999或1996電話詢問，由各直轄市、縣（市）政府或內政部協助與釐清，並提醒民眾在尋求相關專業人士協助辦理危老重建事務，事前均應審慎評估及確認契約關係，並呼籲民眾切勿輕信來路不明代辦業者，以確保民眾自身財產權益。

(中時 )