高雄》選前之夜蔡英文不上台 但事先與陳其邁合體

陳其邁競選辦公室22日下午1點開記者會，由總協調陳啟昱（左）、總幹事賴瑞隆（右）發表最後1支競選影片。（林宏聰攝）

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民進黨高雄市長候選人陳其邁23日選前之夜預告將有「神祕嘉賓」，陳陣營22日下午1點開記者會，宣布神祕嘉賓就是音樂餐廳藍色狂想負責人紀華朗及滅火器樂團，也會與蘇貞昌連線；此外，據了解，蔡英文總統23日下午5點也將前往位於五福一路上的陳其邁市民總部，與陳其邁合體造勢，預計短暫停留15分鐘。

陳其邁上午前往左營、楠梓區掃街，媒體好奇他在平面廣告上預告的選前之夜及日間掃街「神祕嘉賓」是誰，他吊足胃口說「神祕嘉賓說出來就不神祕了」，還說其實人民就是大咖，每個人來都是他心目中的大咖。

陳其邁競選辦公室22日下午1點開記者會，由總協調陳啟昱、總幹事賴瑞隆發表最後1支競選影片「守護青年、相信高雄─鮭魚返鄉篇」。

陳啟昱表示，選前之夜晚會將從23日晚上6點開始，由紀華朗率領在地音樂人進行歌曲表演，7點時，詹雅雯要親自上台演唱，接著陳明章要演唱〈你是咱的寶貝〉等2首歌曲；重頭戲則是陳其邁好友楊大正率領滅火器樂團，8點起演唱半小時。

他也預告，選前之夜安排1個重要橋段，就是9點20分左右，陳其邁會跟新北市長參選人蘇貞昌現場連線，總統府祕書長陳菊也會在最重要的選前之夜，一起為陳其邁加油。

賴瑞隆強調，這支「鮭魚返鄉篇」影片主要是陳其邁在高雄40多年來生活經驗，期許未來將世界的人才帶回高雄。

(中時 )

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