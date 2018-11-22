列車長外站過夜十天 每日津貼僅176元台鐵還要砍

2018年11月22日 13:44 中時 李宜秦

台鐵上月以「未向行政院申報」為由， 停發司機員、列車長的外站休息報酬，全國火車駕駛產業工會與交通部協商後，爭取到應有的報酬，也決定不會在選舉日「罷駛」。然而台鐵產業工會指出，列車長每月有10天要在外站過夜，其過夜津貼也僅有176元，在普悠瑪事件發生後，台鐵竟又發出公文表示將停發，痛批是「欺人太甚」。

台鐵司機員依規定須在開車前2小時到班「自主休息」，而列車長則是因工作性質，每月有10天須在外過夜，然而台鐵卻主張根據「全國軍公教員工待遇支付要點」規定，各機關待遇、福利、獎金等，非經專案報院核准，不得自訂規定先行支給」，因此台鐵主張這些津貼沒有報院核准，決議先暫停發放。

火聯會秘書長吳長智表示，原打算若25號無法依法拿到該有的津貼，會在26日全面發起勞檢，曝光台鐵的違法行徑，不過早上交通部開會後，決議繼續發放司機員外站休息報酬，風波才稍微平息。

然而，產工指出，列車長同樣有「站外到班時間」，因工作性質關係，列車長每月有10天會在外站過夜，不只宿舍品質惡劣、隔音差，睡覺時間也僅有6小時，台鐵局甚至以時薪88元、上限2小時，只發給列車長176元的站外津貼。

產工指出，普悠瑪事故後，台鐵局發出一紙公文，指出因站外津貼沒有申報行政院核准，因此決定從10月22日後不再發放此筆津貼。產工批評，普悠瑪事故後台鐵卻拿基層開刀，這種態度又該如何留住人力，解決人力問題？

(中時 )