列車長外站過夜十天 每日津貼僅176元台鐵還要砍

台鐵產業工會指出，列車站每日僅176元的站外津貼也遭砍。（報系資料照）

友善列印
中時

台鐵上月以「未向行政院申報」為由， 停發司機員、列車長的外站休息報酬，全國火車駕駛產業工會與交通部協商後，爭取到應有的報酬，也決定不會在選舉日「罷駛」。然而台鐵產業工會指出，列車長每月有10天要在外站過夜，其過夜津貼也僅有176元，在普悠瑪事件發生後，台鐵竟又發出公文表示將停發，痛批是「欺人太甚」。

台鐵司機員依規定須在開車前2小時到班「自主休息」，而列車長則是因工作性質，每月有10天須在外過夜，然而台鐵卻主張根據「全國軍公教員工待遇支付要點」規定，各機關待遇、福利、獎金等，非經專案報院核准，不得自訂規定先行支給」，因此台鐵主張這些津貼沒有報院核准，決議先暫停發放。

火聯會秘書長吳長智表示，原打算若25號無法依法拿到該有的津貼，會在26日全面發起勞檢，曝光台鐵的違法行徑，不過早上交通部開會後，決議繼續發放司機員外站休息報酬，風波才稍微平息。

然而，產工指出，列車長同樣有「站外到班時間」，因工作性質關係，列車長每月有10天會在外站過夜，不只宿舍品質惡劣、隔音差，睡覺時間也僅有6小時，台鐵局甚至以時薪88元、上限2小時，只發給列車長176元的站外津貼。

產工指出，普悠瑪事故後，台鐵局發出一紙公文，指出因站外津貼沒有申報行政院核准，因此決定從10月22日後不再發放此筆津貼。產工批評，普悠瑪事故後台鐵卻拿基層開刀，這種態度又該如何留住人力，解決人力問題？

(中時 )

校園性平事件 校長、董事怠於督… 中市太平區438萬精裝宅 享受豪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。