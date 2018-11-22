賴揆肯定張忠謀柔性外交表現 盼透過APEC平台爭取參與CPTPP

2018年11月22日 13:36 中時 張理國

政府全力爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP，賴揆上午在行政院會聽取「我國出席2018年亞太經濟合作（APEC）會議」，除肯定領袖代表張忠謀「柔性外交」表現，並裁示，CPTPP)已達6國生效門檻，預計今年底正式生效，各相關部會應持續透過APEC平台，積極傳達我國盼加入CPTPP第二輪談判，以及參與各種雙邊或區域貿易協定的意願，全力爭取各國支持我參與CPTPP。

賴揆表示，今年APEC經濟領袖會議(AELM)及部長級年會(AMM)，他要特別感謝領袖代表張忠謀伉儷，在APEC所做的努力與傑出表現，展現有別以往的「柔性外交」，全面提升我國正面形象，並創下台美在APEC場合會談的最高層級。賴揆同時感謝政委鄧振中、陳美伶參與協助，國安單位、外交部的運籌規劃，以及國發會、經濟部、陸委會、海基會、經貿談判辦公室與相關駐外館處通力合作，順利圓滿達成任務，值得肯定。

賴揆表示，APEC是亞太地區最重要的多邊官方經濟合作論壇之一，亦為我國目前實際參與最重要國際多邊機制之一，我方參與之各層級同仁均應積極與理念相近會員體保持密切溝通，增進會員體對我參與APEC貢獻之了解，進而支持我國各項工作。

賴揆說，我國已透過本次APEC會議，向國際社會清楚傳達總統所指示的臺灣貿易政策方向，在互惠雙贏的基礎下，透過多邊、雙邊、複邊等各種管道擴大貿易機會，未來請相關部會持續依此原則積極推動。

賴揆並強調，APEC是我國推動亞太區域經貿合作的重要平台，而APEC推動以人為本的政策趨勢，與我國新南向政策主軸相符，相關部會應積極透過APEC平台推動新南向政策相關工作；由於「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 已達6國生效門檻，預計今年底正式生效，也請各相關部會持續透過APEC平台，積極傳達我國盼加入CPTPP第二輪談判，以及參與各種雙邊或區域貿易協定的意願，全力爭取各國支持我參與CPTPP。

此外，賴揆也說，明年APEC將由智利主辦，會議主題為「聯結人群，建構未來」，優先議題領域包含：數位社會、整合4.0及婦女及包容性成長等，皆與我國強項領域高度相關，且均屬跨領域議題，請相關部會加強橫向聯繫，積極就優先議題領域，研提合作計畫與中長期倡議，以鏈結主要貿易夥伴、CPTPP或新南向國家，在今年會議良好的成果基礎上，持續加強推動與APEC各經濟體的合作，積極參與區域經濟整合進程，並保持我方參與能量及國際能見度。

(中時 )