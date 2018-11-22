中市太平區438萬精裝宅 享受豪宅級中島空間

2018年11月22日 13:43 中時 盧金足

「大鑫大心」與以大型中島尺寸做為空間的設計主軸，可以成為餐桌也是平時工作檯，孩子寫功課的園地。（圖／大鑫提供）

大鑫建設總經理劉育明（右）主打以大型中島尺寸做為空間的設計主軸，希望以長桌營造家人互動的幸福空間。（盧金足攝）

「大鑫大心」接待中心和樣品屋，以現今流行的貨櫃屋風潮，設計成文青風的貨櫃屋。（盧金足攝）

台中市太平區新建案「大鑫大心」，總價低、高CP值，打動很多首購族的心。（圖／大鑫提供）

精裝宅方便首購族一卡皮箱搬新家。（圖／大鑫提供）

為營造居住環境和公設的多樣性，「大鑫大心」公設有健身房、輕食餐廳、曬衣場。（圖／大鑫提供）

「桌」住首購族的心！台中市太平區隨著七十四號快速道路，及市府重大建設續到位，成為建商推案熱區，大鑫開發在太平蛋黃區規畫新建案「大鑫大心」，總價四三八萬起的兩房格局，開放空間採用北歐風格的設計概念，精裝修還加送空調，最吸睛的是因應收納空間，貼心設計豪宅級中島空間文化，長桌功能多，連置物及鞋櫃全部包辦，方便首購族一卡皮箱搬新家。

大鑫建設總經理劉育明說，以大型中島尺寸做為空間的設計主軸，可以成為餐桌也是平時工作檯，孩子寫功課的園地，更是親友、同學聚會吃飯、喝下午茶的地方，尤其客餐廳空間大，長桌容納十人都綽綽有餘，加上窗戶引用自然光的元素，凝聚親友的幸福感。

「哇！廿二坪也有中島！」劉育明表示，規畫廿二到廿八坪純兩房的房型，提供住戶多種選擇，獲好評的貼心之作，是請台灣知名的大雅廚具量身打造櫥具和收納櫃，小宅不怕物品沒地方收納，發揮最大坪效。

搬進新社區，住戶常受房屋裝潢製造噪音的干擾，劉育明說，以一座社區而言，有如接力一間一間的裝潢震動期大約四年，影響生活品質，特別推出全面精裝宅，連冷氣空調都一應俱全，首購族不用為了裝潢增加支出，交屋後馬上搬家輕鬆方便。

在太平區市中心打造「大鑫大心」建案，令人驚艷的是，水槽以討喜的紅色設計，實用性可看性俱佳，讓住戶或主婦心情愉快的做家事，加上儲物櫃都規畫完整，與中島、吧檯連成一氣，精裝小宅有如豪宅水準。

「這裡是餐廳？還是咖啡市集？」劉育明將建案接待中心及樣品屋，搭上現今流行的貨櫃屋風潮，設計成文青風的貨櫃屋，周遭花草欣欣向榮，形成太平地區建案的新地標，「大鑫大心」建案預計在九合一大選後公開，規畫五十五住戶、四間店面，詢問度熱烈。

為營造居住環境和公設的多樣性，「大鑫大心」公設有健身房、輕食餐廳，還有裝置保護網的曬衣場，連地下室停車場照明強調光線明亮，住戶不怕找不到車。

低總價、高CP值的精裝小宅在市場獲青睞，劉育明表示，「大鑫大心」緊臨太平運動公園，家裡旁邊就有大型運動場和美麗公園，而且座落於太平市心正商業區，緊鄰中興及東平商圈提供飲食、休閒好去處，同時位處優質學區，涵蓋太平國小及中平國中等文教範圍，家有小孩「九年國教免接送」省時又安全。

「大鑫大心」與設計團隊聯手規畫，結合起居室、用餐區、廚房三合一大空間概念，流暢的動線取代水泥牆阻隔，讓室內變得乾淨寬敞，此外，考量住家結構安全及耐震的重要性，特別加裝國震中心研發的「耐震翼牆」，在一樓設置「結構加勁牆」，加強5到10％抗震能力，將住家安全視為首要考量。

交通到那裡，經濟繁榮就到那裡！太平區建設起飛，房地產行情水漲船高，「大鑫大心」位於太平正市區，鄰近台中、太原車站，鐵路高架化陸續通車，捷運紅線加乘七十四號快速道路，串連大台中生活圈，不只太平區在地人來看屋，連台中市區的首購族也以太平為首選。

(中時 )