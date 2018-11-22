台北》龍介仙VS扶龍命格面對面 居然一起吃….

2018年11月22日 13:33 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰結果即將出爐！細數這場激烈選戰中，除了緊繃的選情局勢，更有許多政治人物帶給民眾許多歡樂，如國民黨台南市議員謝龍介、民進黨台北市議員王世堅就在這場選戰中搏得許多版面，甚至比候選人更搶眼球。就有媒體特地請兩人上節目大談選情，並一起吃香蕉，讓網友打趣怎麼這麼可愛！

聯合新聞網的《政在選》就邀請謝龍介和王世堅上節目，國民黨和民進黨在網路上最具人氣的龍介仙和扶龍命格首度同台面對面，暢談時政，趣味十足。

兩人對台北市長選情分析，王世堅認為台北市長柯文哲不務正業，不僅遭民進黨看破，也遭市民看破，因此民進黨才會派姚文智出來。而謝龍介表示，台北市如果不是王世堅和一些民進黨市議員的堅持，否則就讓柯Ｐ太囂張了！但是現在民進黨市議員選情很危險，到底要靠柯Ｐ還是姚文智，也是一個頭兩個大。

其次北市「三腳督」選戰，姚文智的母雞光環不大，根本帶不起小雞，是否影響市議員選情，王世堅認為當我們決定這個方向，那麼得失就是要自己負責。而謝龍介則表示四年前民進黨就是愛不對人，所以現在是真心換絕情。

對於兩人的面對面，網友表示「策劃他們二人做節目的點子誰出的？太他Ｘ的有才了」、「王世堅還是民進黨內比較可愛的人物，至少比較有幽默感，可以搏君一笑！加油，民進黨需要你」、「南北議員一起串聯，就是這麼簡單」、「扶龍格王+龍介仙」、「王世堅是明進黨內難得的真性情，比起其他道貌岸然的人如梁文傑、段宜康這種政治畸形，接受度好很多」，更有網友表示兩人一起吃香蕉畫面太有趣了！

(中時電子報)