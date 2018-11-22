跟著韓流走！「時代夜市」今晚開張 攤商早3天卡位

攤商提早卡位，還搭帳篷準備露營。（柯宗緯攝）

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時代大道兩旁已經擠滿攤商卡位。（柯宗緯攝）
攤商「mini garden」製作Q版韓總手機殼。（柯宗緯攝）

高雄市長激戰進入倒數2天，國民黨韓國瑜明（23）日晚間將於夢時代旁號召20萬大軍，上百家攤商跟著韓流走，時代大道兩旁擠滿攤商，有牽繩、椅子、噴漆占位，更有人提早3天就來卡位，就怕擠不進來，依照過往經驗，預料今晚「時代夜市」將提早開張，搶賺韓粉財。

從台中來的林宗德賣的是韓總的文創商品，他創立「mini garden」品牌，平常透過網路販售，這次嗅到「韓流錢潮」特地把小孩交給阿公、阿嬤帶，這次與老婆及2、3名友人到場準備「大賣」一場，販售自製印有「高雄的孩子，回家吧！」、「打造高雄全台首富」字樣的Q版韓總手機殼、T-shirt、提袋等。

台北來的攤商蔡小姐說，平常是專門賣演唱會周邊商品，但看準韓流旋風，跟著韓總擺攤這是第3場了，隨著選情越來越熱，生意越賣越好，最高紀錄一場賣出5萬元，這次比上次多準備貨，像是國旗400多支、衣服100件、袋子300個，預料買氣會翻倍。

賣橘子的鐘先生說，提早周二就來卡位，前幾場想擠都擠不進去擺，這次一定要來感受韓流魅力，他還特地與其他朋友搭帳篷扎營駐守，上頭還插著寫著「韓」字的國旗，貨車也很「韓」貼上貼紙「禿子跟著月亮走！」這票投韓投定了。

李小姐聽聞朋友上次到鳳山場賣飲料賺飽飽，「一晚飲料賣1000多杯，做一晚可抵好幾晚」。這次無論如何都要來「摻一腳」。她要賣冰糖滷味跟兒童藍白拖，相信韓流就是賺錢指標，還酸了一下「去陳其邁的人，應該都吃便當吃飽了」。

(中時 )

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