微風南京周年慶今開打 微風4館明辦黑色購物節

2018年11月22日 13:44 中時 郭家崴

微風廣場23日限定，babyMADISON Feiyue全系列童鞋原價1580至1980元，買1送1。（微風提供）

微風松高Bottega Verde率性風格男士淡香水50ml、1380 元，買1送1，限量5 組。（微風提供）

微風信義Proenza Schouler Small Hava Top Handle，推薦價6萬3500元、特價3萬1750元，限量4只。（微風提供）

微風台北車站八月堂，凡於櫃內購買1盒6入可頌享5 折優惠，每日限量30組。（微風提供）

微風超市青森斯托本葡萄，1串重量約280g，原價200元，買1送1，限量20組。（微風提供）

微風南京周年慶今（22日）起跑，早上9時前已有人排隊等領限量50份的開門禮「beard papa’s日式香草泡芙」，今開幕的微風超市南京店全面9折，首日限量50組買1送1的普魯適德國豬腳在開店1小時內售罄；單筆滿500元免費兌換限量100份的「阿舍究濃紅燒牛肉麵」也是1小時內兌畢。

因附近上班族多，中午湧出用餐人潮，超市熟食區有每日精選丼飯便當100元起人流不斷、TRINE&ZEN用餐區都滿；全館除超市和餐飲外有滿3000送300優惠，百貨首家獨立櫃Maison de FLEUR買氣佳，詩特莉排了不少訂喜餅或送禮的主顧。

除了周慶，微風信義、微風松高、微風廣場、微風台北車站4館因應明天是黑色星期五（Black Friday），今年是第3年舉辦微風集團專屬的「Black Weekend」活動，針對微風積點禮遇會員推出「超殺雙倍抵」，23日當天扣會員點數500點可現抵100元，較平日扣1000點抵100元雙倍優惠，且每位會員帳號抵扣無上限。

微風4館Black Weekend多款單品有5折起或買1送1等優惠，微風超市青森斯托本葡萄、微風廣場babyMADISON Feiyue全系列童鞋、微風松高Bottega Verde率性風格男士淡香水皆有買1送1；微風信義Proenza Schouler、3.1 Phillip Lim包款、微風台北車站八月堂等多項單品下殺5折，刷微風卡還能消費滿額贈禮券，等於買愈多省愈多。

此外，微風信義、微風廣場再加碼，活動期間於2館刷微風聯名卡單日單卡累滿5萬元，送「CUCKOO 福庫10 人份微電腦炊飯電子鍋」。

(中時 )