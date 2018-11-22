影》挺「男版」S.H.E 爆潘越雲當老師這舉動太溫柔

2018年11月22日 13:39 中時電子報 蔡曉婷 、 陳芷若

潘越雲同台男版S.H.E。（圖／陳芷若攝）

三人唱歌跳舞。（圖／陳芷若攝）

林隆璇兒子林亭翰、楊影、周書彥被被封為「男版」S.H.E，今(22日)晚間將在西門河岸留言開唱，稍早潘越雲現身為三位鮮肉帥哥站台，潘越雲說今天她的身分不是歌手，只因教過周書彥在學校有交集而來，被問到周書彥是否有翹過課？潘越雲笑說不方便說，但強調自己會擔心學生因上一堂課來不及，多會在第二堂課才點名，令眾人大讚：「阿潘老師好貼心！」

平均25歲的3人今站上台，被問到《我愛你所以每天吃吐司》這首歌當時在錄音室是怎麼分配的？他們起初一開始開玩笑說：「是打架打來的」，林亭翰之後回應其實三人屬性很不一樣，但搭在一起很協調，自然而然就分配好該唱的部分。

提到練舞的部分，林亭翰自嘲是老鼠屎，但沒有偶像包袱，被問到誰女人緣較好？其他兩人都指應該是林亭翰粉絲比較多，周書彥更爆料有次林亭翰在台南排隊吃牛肉湯，IG底下就引來網友留言問他是不是在台南排牛肉湯，林亭翰則說自己當下其實打扮十分邋遢，穿著睡衣看到留言超慌張，更後悔發誓說以後不要穿睡衣就出門。

周書彥說自己曾在潘越雲面前唱《我是不是你最疼愛的人》，但是當時音樂KEY太高，讓他只好用假音來唱，潘越雲則親切解說、示範假音應該怎麼唱，讓周書彥直說：「老師真的很溫柔！」

(中時電子報)