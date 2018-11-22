吃沙拉小心！美政府警告：蘿蔓可能害人生病

美國政府發出嚴厲警告，因為食用蘿蔓萵苣受污染，全美11州爆發大腸桿菌疫情，呼籲美國民眾不要食用蘿蔓萵苣。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

沙拉愛好者小心了，蘿蔓萵苣可能害你生病，暫時不能吃沙拉！就在感恩節前2天，美國政府發出嚴厲警告，因為食用蘿蔓萵苣受污染，全美11州爆發大腸桿菌疫情，已有32人受到感染，呼籲美國民眾不要食用蘿蔓萵苣。

紐約時報報導，FDA局長哥提里柏（Scott Gottlieb）表示，「目前還無法立刻找到種植污染蔬菜的來源，對此我們感到沮喪，但我們確信這次病菌爆發是與蘿蔓萵苣有關」。在美國販售的受污染蘿蔓萵苣（romaine lettuce）可能是在加拿大或美國種植或加工。

大腸桿菌感染爆發於10月8日，導致13人住院，其中包括一名腎功能衰竭病患。到目前為止，並未傳出死亡病例，受感染者有三分之一在加州，其他集中在東北和大湖地區。另外，加拿大安大略省和魁北克省也有18個病例。

由於疫情嚴重，FDA對美國全境發出食安警告，要美國民眾不買或吃生菜，餐廳也停止供應生菜沙拉，並呼籲民眾將家裡的生菜存貨丟棄，甚至清洗和消毒擺放生菜的抽屜或架子。

蘿蔓萵苣又稱蘿蔓或蘿美生菜，是相當常見的生菜沙拉食材，常用在製作凱撒沙拉。台灣好市多之前也進口美國蘿蔓萵苣，但好市多北投店表示，目前店內沒有上架美國蘿蔓萵苣。

(中時電子報)

文章來源：Do Not Eat Romaine Lettuce, Health Officials Warn

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