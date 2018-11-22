高雄又老又窮？他po圖揭馬路超爛如天坑 網友暴動

2018年11月22日 13:49 中時電子報 戴安瑋

有網友po圖指高雄馬路坑坑洞洞，如天坑。翻攝《爆料公社》

有網友今在《爆料公社》分享6張照片，揭高雄市區馬路坑坑洞洞。翻攝《爆料公社》

國民黨高雄市長候選人韓國瑜競選時說，高雄市又老又窮，有網友今在《爆料公社》分享6張照片，揭高雄市區馬路坑坑洞洞，還說「半年了，就是不修，可憐的高雄人」。文章一出，立刻引起網友熱議，有網友說，「高雄市的路，真的是不意外」、「負債都三千億了，至少也讓路好一點吧」。

原po在不公開社團《爆料公社》分享6張照片，上面分別寫著「一路向北走」、「可以烤肉了」、「可以養魚了」、「高雄天坑」、「這就是高雄的道路」、「高雄人的無奈」，突顯高雄市的馬路很爛。

此文一出，立刻引起網友熱議，有網友說，「高雄的路真的有夠爛的，東補一塊西補一塊的」、「我是覺得高雄真的誇張了點」、「避震器會壞不是沒有原因」、「楠梓的路 也是 每天騎都騎到快飛起來了」、「好可怕」、「高雄市的路，真的是不意外」、「我還真的不知道，高雄有那條路從頭到尾是平整的」。

還有網友說，「年底了，沒預算，經費不足」、「負債都三千億了，至少也讓路好ㄧ點吧」、「不是說都修好了？假新聞嗎？」、「這是市長想保留高雄的工業風格～要懂得欣賞」、「高雄人都無所謂了，我們好像太熱心，又老又窮不可怕，可怕的是習慣了又老又窮」也有網友要原po說出是哪一條路，若哪條路常有重車經過，就不足為奇。

更多網友當起偵探，詢問：「這是全台灣的問題，不是只有高雄，是想帶什麼風向」、「加工區的路是經濟部吧，不懂在帶什麼風向」、「經濟部，不是民進黨的嗎？還在賴，不要死不認錯」更多的網友說，「「新北市也一堆這樣的路啊⋯⋯不分政黨！因為官員們不騎車 當然不知道百姓騎車的感受」、「各縣市都有，但是高雄特別多…還有下個大雨5000個路洞…這個其他縣市應該沒有了吧(無奈又傲驕)」。

(中時電子報)